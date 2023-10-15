“Santiago Gimenez, Real Madrid’de harika bir iş çıkartabilir”

Feyenoord’un efsane orta saha oyuncusu Willem van Hanegem, Santiago Gimenez’in Real Madrid için iyi bir transfer olabileceğini söyledi.

Karim Benzema’nın Suudi Arabistan’a transfer olmasının ardından beklenen yıldız santrfor transferini gerçekleştirmeyen ve sezona Espanyol’dan Joselu’yu kiralayarak başlayan Real Madrid’de Mbappe’nin gelecek yaz takıma katılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fransız yıldızın yanı sıra sürpriz bir hücum oyuncusunun ismi daha gündeme geldi.

Efsaneden övgü aldı

Feyenoord’un efsane orta saha oyuncusu Willem van Hanegem, Manchester Evening News’e demeçte Hollanda ekibinde bu sezon sergilediği performansla göze çarpan Santiago Gimenez’in İspanyol ekibi için iyi bir seçenek olabileceğini söyledi. Sezona harika bir grafikle giren 22 yaşındaki Gimenez, forma şansı bulduğu sekiz lig maçında 12 kez gol sevinci yaşadı.

Gimenez’in İngiltere ve İspanya’nın en üst seviye takımlarında oynayabileceğini belirten Willem van Hanegem, “Gimenez Real Madrid ya da Manchester United için oynarsa harika işler çıkartabileceğine inanıyorum. Şu an için sadece Feyenoord'da kalacak. Herkes onu çok seviyor ve gol kaçırdığında kimse sinirlenmiyor. Sakinliğini koruyor ve zamanla en iyi golcülerden biri olacağını biliyor” dedi.