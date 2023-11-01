Santiago Gimenez için Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya

Attığı gollerle Hollanda’ya damgasını vuran Meksikalı santrfor, yeni sezonda La Liga yolunu tutabilir.

Feyenoor’da attığı gollerle geçtiğimiz sezondan bu yana Avrupa’daki en dikkat çekici santrforlardan biri olan Santi Gimenez’ın geleceğine ilişkin iddialara bir yenisi daha eklendi. Barcelona’nın Meksikalı golcüyü Luis Suarez ile kıyasladığı ve bu oyuncu için La Liga’daki ezeli rakibi Real Madrid ile kıyasıya bir transfer rekabetine girmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Gimenez olası bir transfer hakkında hiçbir görüşme yapılmadığı konusunda ısrar etse de, etkileyici performansları Real Madrid de dahil olmak üzere birçok üst düzey Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Suarez ile kıyaslanıyor

ESPN’de yer alan habere göre 2022'de Cruz Azul'dan Feyenoord'a katıldığından beri Gimenez'i aktif olarak takip eden Katalan ekibi, Gimenez için teklif vermeyi planlıyor.

Habere göre Barcelona yetkilileri, 2014-2020 yılları arasında Barcelona için 283 maçta 195 gol atan Suarez’deki gol sezilerinin Gimenez’de de olduğuna inanırken, bu transfer için kısa sürede resmi adımların atılması bekleniyor.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen ve öncelikle harcama limitlerindeki problemleri ortadan kaldırması gereken Barcelona, son olarak hücum hattını Brezilyalı genç golcü Vitor Roque ile güçlendirmişti.