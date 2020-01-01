Serie A

"Şampiyonluk için Juventus ile maç yapabiliriz"

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Lazio Başkanı Claudio Lotito, Serie A'nın şampiyonunu belirlemek için Juventus ile maç yapabileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz Pazar günü İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A kulüplerine 4 Mayıs'ta bireysel antrenmanlarına dönmeleri konusunda izin verdi. Takımlar grup halinde çalışmalara ise en erken 18 Mayıs'ta başlayabilecek.

Lazio'nun başkanı Claudio Lotito, Serie A devam etmediği takdirde şampiyonu belirlemek amacıyla Juventus ile maç yapmayı kabul edebileceklerini söyledi.

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Simone İnzaghi'nin öğrencileri, Serie A askıya alınmadan önce lider Juventus'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyordu.

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    La Repubblica'ya konuşan Lotito "Bana göre sezona kaldığı yerden yeniden başlamak bize bir dezavantaj getirecek. 2019-20 sezonu başlamadan önce üç kulvarda da şampiyonluğa oynayamayacağımızı düşünerek UEFA Avrupa Ligi'ni feda etmiştik. Böylece diğer takımlar haftada iki maç yaparken biz tek maç oynayabilecektik. Juventus'un 1 puan gerisindeyiz ama ligdeki ilk maçı ve Süper Kupa maçını 3-1'lik skorlarla kazandık ve oynayacağımız 1 maç daha vardı. Bu nedenle Juventus ile maç yapmayı kabul edebiliriz ama asla kendime bu soruyu sormadım. Siz söyleyin 8 puan gerimizdeki Inter ile 14 puan gerimizdeki Atalanta bu yarışa dahil olabilir miydi?" ifadelerini kullandı.

     

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