Şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da altı oyuncuya madalya şoku

Liverpool, Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti ancak bazı oyuncular, yeterli sayıda maça çıkmadıkları için şu anda madalya almaya hak kazanamadı.

Premier Lig’in resmi internet sitesine göre, oyuncuların bir şampiyonluk madalyası kazanabilmesi için en az beş lig maçında forma giymesi gerekiyor. Kulüpler toplamda 40 madalya alıyor ve bu madalyaları oyuncular, teknik ekip ve kulüp çalışanları arasında dağıtabiliyorlar. Oyuncular, gerekli maç sayısına ulaşamasalar bile kulüp isterse onlara da madalya verebiliyor. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da ise madalya hakkı elde edemeyen altı oyuncunun bulunması dikkati çekiyor.

Federico Chiesa

Mevcut durumda Liverpool’un yaz transfer dönemindeki tek takviyesi olan Federico Chiesa, Premier Lig madalyasına doğrudan hak kazanmıyor. İtalyan kanat oyuncusu, sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece dört kez yedekten oyuna dahil olabildi ve toplamda yalnızca 33 dakika Premier Lig futbolu oynadı. Madalya alabilmesi için Chelsea, Arsenal, Brighton ya da Crystal Palace’a karşı oynanacak kalan maçlardan birinde daha forma giymesi gerekiyor.

Vitezslav Jaros

Çek kaleci, bu sezon Alisson Becker ve Caoimhin Kelleher’in arkasında kaldı. Jaros, Ekim ayında Crystal Palace’a karşı kısa bir süre forma giymişti ancak bu, otomatik olarak madalya kazanması için yeterli olmadı. Kulüp isterse ona yedek madalyalardan birini verebilir.

Jayden Danns

19 yaşındaki genç oyuncu, yılın başında Ipswich’e karşı 10 dakikalık bir Premier Lig maçına çıktıktan sonra kiralık olarak Sunderland’e gönderildi. Sunderland’de şanssız bir şekilde hiç forma giyemedi çünkü bir sırt sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak kaldı. Bu yüzden Sunderland playofflardan Premier Lig’e çıksa bile Danns’ın bir madalya alma ihtimali düşük.

Tyler Morton

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Liverpool formasıyla beş kez sahaya çıktı ancak bunların hiçbiri Premier Lig maçında gerçekleşmedi. Son yıllarda Şampiyonship’te kiralık oynadıktan sonra Anfield’da kalıp Arne Slot’un gözüne girmeye çalıştı. Bu sezon ağırlıklı olarak Carabao Cup maçlarında forma buldu ve 2021-22 sezonundan beri Premier Lig’de oynamadı.

James McConnell

Morton gibi, McConnell da bu sezon birkaç maçta süre aldı ancak hepsi kupa organizasyonlarında oldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig maç kadrosunda dört kez yer aldı fakat sahaya hiç çıkmadı.

Trey Nyoni

Genç oyuncu, Aralık ayında Manchester City, Newcastle, Fulham ve Tottenham maçlarında yedek kulübesindeydi ancak hiçbirinde forma şansı bulamadı. Bu sezon Lig Kupası, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’nde görev aldı ancak Premier Lig madalyası için bu yeterli değil.