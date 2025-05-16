Şampiyonluğa ulaşan Barcelona'da sekiz oyuncu satış listesine kondu

Ekonomik durumunu dengelemeye çalışan Katalan devi sekiz oyuncusunu gözden çıkardı.

Barcelona Futbol Direktörü Deco, kulübün finansal durumu nedeniyle bu yaz radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Katalan basınına göre, Deco maaş bütçesini dengelemek ve yeni takviyeler için yer açmak adına en az sekiz oyuncu için tekliflere açık olacak. Kadronun yaklaşık üçte biri satış listesinde.

Sport'un haberine göre Deco’nun birincil önceliği, mevcut oyuncularla sözleşme yenilemek. Frenkie de Jong ile görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedilirken, Raphinha’nın Suudi Arabistan’dan gelen yüksek maaşlı teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Ancak kulüp içinde “Lamine Yamal dışında hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil” görüşü hakim.

Satış listesi geniş

Deco'nun teklifler almaya açık olduğu oyuncular arasında Inaki Pena, Ronald Araujo, Hector Fort, Fermin Lopez, Gavi, Pau Victor, Ansu Fati ve Pablo Torre yer alıyor. Frenkie de Jong listede olmamakla birlikte, sözleşme uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalırsa doğru bir teklifle o da satılabilir.

Kaleci Inaki Pena'nın, Juventus’un tecrübeli kalecisi Wojciech Szczesny’nin olası gelişiyle forma şansını tamamen kaybettiği ve takımdan ayrılacağı bildirildi. Öte yandan, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Ansu Fati ile genç forvet Pau Victor’un da yeni kulüpler aradığı belirtiliyor. Sezon boyunca çok az süre alan Pablo Torre’nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transfer hedefleri belirlendi

Deco'nun hedefinde bir sağ bek, bir golcü ve Szczesny’nin kulübe katılmaması durumunda bir kaleci yer alıyor. Kulüp, her ne kadar Gavi veya Fermin Lopez gibi genç yetenekleri listeye almış gibi görünse de, bu oyuncuların satılması ancak çok cazip tekliflerin gelmesi durumunda mümkün olacak.

Maaş limiti nedeniyle önümüzdeki yaz transfer döneminde çok sayıda ayrılık yaşanması bekleniyor. Deco'nun transfer planı, hem kadroda verimliliği artırmak hem de kulübün mali sürdürülebilirliğini sağlamak üzerine kurulu.