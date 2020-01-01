Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

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Basaksehir
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Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te Manchester United'ı ağırlayacak.

vrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası 3 Kasım Salı günü başlayacak.

Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba günleri oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında Çarşamba günü saat 20.55'te Manchester United ile karşılaşacak.

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    Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    3 Kasım Salı

    20.55 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid

    20.55 Shakhtar Donetsk - Borussia Mönchengladbach

    23.00 Salzburg - Bayern Münih

    23.00 Real MadridInter

    23.00 Manchester City - Olympiakos

    23.00 Porto - Marsilya

    23.00 Midtjylland - Ajax

    23.00 Atalanta - Liverpool

    4 Kasım Çarşamba:

    20.55 Zenit - Lazio

    20.55 Başakşehir - Manchester United

    23.00 Chelsea - Rennes

    23.00 Sevilla - Krasnodar

    23.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

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    23.00 Barcelona - Dinamo Kiev

    23.00 Ferencvaros - Juventus

    23.00 Leipzig - Paris Saint-Germain

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