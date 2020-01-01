Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor
vrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası 3 Kasım Salı günü başlayacak.
Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba günleri oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında Çarşamba günü saat 20.55'te Manchester United ile karşılaşacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
3 Kasım Salı
20.55 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid
20.55 Shakhtar Donetsk - Borussia Mönchengladbach
23.00 Salzburg - Bayern Münih
23.00 Real Madrid - Inter
23.00 Manchester City - Olympiakos
23.00 Midtjylland - Ajax
4 Kasım Çarşamba:
20.55 Başakşehir - Manchester United
23.00 Sevilla - Krasnodar
23.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
23.00 Barcelona - Dinamo Kiev
23.00 Ferencvaros - Juventus
23.00 Leipzig - Paris Saint-Germain