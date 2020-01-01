Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te Manchester United'ı ağırlayacak.

vrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası 3 Kasım Salı günü başlayacak.

Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba günleri oynanacak.

'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , H Grubu'ndaki üçüncü maçında Çarşamba günü saat 20.55'te ile karşılaşacak.

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Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

3 Kasım Salı

20.55 -

20.55 - Borussia

23.00 Salzburg -

23.00 -

23.00 - Olympiakos

23.00 -

23.00 Midtjylland -

23.00 -

4 Kasım Çarşamba:

20.55 -

20.55 Başakşehir - Manchester United

23.00 -

23.00 - Krasnodar

23.00 -

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23.00 - Dinamo Kiev

23.00 Ferencvaros -

23.00 Leipzig -