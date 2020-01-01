Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

Goal
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Man Utd celebrate Marcus Rashford goal vs RB Leipzig, 2020-21
Getty
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftası sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.

G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede JuventusBarcelona'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

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    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının duyurulduğu 13 Ekim'den beri tecrit altında yaşayan Cristiano Ronaldo, son yaptırdığı testin sonucu da pozitif çıktığı için Juventus kadrosuna alınmadı.

    Manchester United 3 puanı 5 golle aldı

    Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakipleri Manchester United ile Leipzig arasındaki karşılaşmayı, ev sahibi United 5-0 kazandı.

    2'de 2 yapan İngiliz ekibinde oyuna sonradan giren Rashford, hat-trick yaptı. Greenwood ve Martial de birer gol kaydetti.

    Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu maçında ise Sevilla, sahasında Rennes'i 1-0 yendi.

    İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

    E Grubu:

    Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

    Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

    F Grubu:

    Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1

    Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0

    G Grubu:

    Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

    Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2

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    H Grubu:

    Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2

    Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0

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