Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

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Atalanta celebrating Liverpool Champions League
Getty
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.  

A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi. 

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    Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı. 

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    Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu 

    Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

    Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

    B Grubu

    Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0

    Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2

    C Grubu

    Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1

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    Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2

    D Grubu:

    Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1 

    Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2

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