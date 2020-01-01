Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

B Grubu'nda oynanan maçta , sahasında 'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

D Grubu'nda , sahasında ağırladığı 'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.

A Grubu'nda yer alan son şampiyon , sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.

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Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.

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Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bayern Münih ( ) - Salzburg ( ): 3-1

(İspanya) - ( ): 0-0

B Grubu

Borussia (Almanya) - ( ): 4-0

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2

C Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - (İngiltere): 0-1

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Olympique ( ) - ( ): 0-2

D Grubu:

( ) - Midtjylland ( ): 3-1

Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2