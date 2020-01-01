Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı.

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lider olarak üst tura çıktı

D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında 'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

C Grubu'nda yer alan , konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.

B Grubu'nda ise , deplasmanda Borussia 'ı 3-2 yenerek tur umutlarını son haftaya taşıdı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bayern Münih ( ) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

( ) - Salzburg ( ): 1-3

B Grubu

(İspanya): ( ): 0-2

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3

C Grubu

Olympique ( ) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0

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D Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax ( ): 1-0

(İtalya) - Midtjylland ( ): 1-1