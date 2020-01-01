Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon , sahasında İspanya'nın takımını ağırladı.

Bayern Münih, 28. dakikada Kingsley Coman ve 41. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

66. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coman'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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D Grubu'nda 'nın takımına konuk olan İngiliz temsilcisi , 35. dakikada Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

C Grubu'nda , 1-0 geriye düştüğü maçta 'yu 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibinin gollerini penaltıdan Sergio Agüero, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve Ferran Torres atarken, Porto'nun tek golünü Luis Diaz kaydetti.

İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Salzburg ( ) - ( ): 2-2

Bayern Münih ( ) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0

B Grubu:

(İspanya) - ( ): 2-3

(İtalya) - Borussia (Almanya): 2-2

C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Olympique ( ): 1-0

Manchester City (İngiltere) - Porto ( ): 3-1

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D Grubu:

Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1

Midtjylland ( ) - (İtalya): 0-4