Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin ilk transferi belli oldu

Paris Saint-Germai Illia Zabarnyi için resmi teklifte bulundu.

Paris Saint-Germain, FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce savunma hattını güçlendirmek istiyor. Fransız devi, Premier Lig ekibi Bournemouth’un 22 yaşındaki Ukraynalı stoperi Illia Zabarnyi için resmi teklif sundu. Fabrice Hawkins’in RMC Sport’a dayandırdığı habere göre, PSG’nin sportif direktörü Luís Campos, Şampiyonlar Ligi finalinden sadece birkaç saat sonra oyuncunun transferi için Bournemouth’a gitti.

L'Équipe'in aktardığı bilgilere göre PSG, uzun vadede kaptan Marquinhos’un yerini alabilecek genç ve potansiyelli bir savunmacı arıyor. Brezilyalı stoperin bu yaz takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Ayrılmasa bile Parc des Princes’teki rolünün küçüleceği öngörülüyor. Bu nedenle yönetim, geleceğe yatırım yapmak adına Zabarnyi transferini öncelik haline getirdi.

Zabarnyi, PSG'ye katılmaya hazır

Haberlerde, Ukraynalı oyuncunun PSG’ye katılmak için son derece istekli olduğu ve transferi kabul ettiği belirtiliyor. Kulüp, bu süreci hızlıca sonlandırmak istiyor. PSG ayrıca Premier Lig’de forma giyen başka bir stoperin transferi için de girişimlerde bulunuyor. Ancak bu ikinci ismin kim olduğu henüz bilinmiyor.

PSG'nin sportif direktörü Luís Campos’un, Şampiyonlar Ligi zaferinin hemen ardından Bournemouth’a gitmesi, kulübün Zabarnyi’ye ne denli önem verdiğini gösteriyor. Fransız kulübü, 22 yaşındaki oyuncuyu sezon öncesi kampına yetiştirmek istiyor.