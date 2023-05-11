Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a karşı oynayan Inter'in formasında neden göğüs sponsoru yoktu?

İdil Erin Tetik
Edin Dzeko Inter Champions League 2022-23 HIC 16:9Getty
Milan vs InternazionaleMilanInternazionaleŞampiyonlar Ligi

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'a karşı mücadele verirken formasında neden göğüs sponsoru yer almadı?

  • Inter deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti
  • Formasında sponsor yer almadı
  • Peki neden?

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında AC Milan'ı 2-0 mağlup eden Inter'ın formasında sponsor yer almadı. Peki neden?

SPONSOR NEDEN YOKTU? Inter, DigitalBits ile Eylül 2021'de 85 milyon euro değerinde bir anlaşma imzalamasına rağmen bu sezon herhangi bir ödeme almadı. Bunun sonucunda da formadaki sponsoru kaldırdı.

BÜYÜK RESİM: Inter göğüs sponsoru olmadan ilk maçına geçtiğimiz ay Lazio karşısında çıkmıştı.

Dzeko Milan InterGetty Images