Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'a karşı mücadele verirken formasında neden göğüs sponsoru yer almadı?

Inter deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti

Formasında sponsor yer almadı

Peki neden?

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında AC Milan'ı 2-0 mağlup eden Inter'ın formasında sponsor yer almadı. Peki neden?

SPONSOR NEDEN YOKTU? Inter, DigitalBits ile Eylül 2021'de 85 milyon euro değerinde bir anlaşma imzalamasına rağmen bu sezon herhangi bir ödeme almadı. Bunun sonucunda da formadaki sponsoru kaldırdı.

BÜYÜK RESİM: Inter göğüs sponsoru olmadan ilk maçına geçtiğimiz ay Lazio karşısında çıkmıştı.