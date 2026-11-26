Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), bugün (perşembe) 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasının en iyi 11'ini açıkladı. Kadroda 10 farklı kulüpten 11 oyuncu yer aldı.

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Kadroda Real Madrid'in ikilisi Kylian Mbappé ve Jude Bellingham ile Barcelona'nın kanat oyuncusu Anthony Gordon öne çıktı.

UEFA'nın teknik gözlem ekibi, oyuncuları haftanın maçlarındaki takım ve oyuncu performanslarının değerlendirmesine göre belirledi. Ekip bu süreçte UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki maç analiz biriminden destek aldı.

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Kalede, Club Brugge karşısında etkileyici bir performans sergileyen Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker yer aldı. Beş kurtarış yapan Alisson, takımının kalesini gole kapatmasına katkı sağladı ve Alexander Isak'a attığı uzun pasla takımının gollerinden birinin asistini yaptı. Mücadele Liverpool'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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Savunmada Roma'dan Mario Hermoso, Villarreal'den Logan Costa ve Lille'den Nathan Ngoy'a yer verildi.

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Hermoso, 2-2 sona eren maçta Paris Saint-Germain karşısında Roma'yı öne geçiren golü attı.

İspanyol oyuncu, ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ve 11 kez top kazanmasıyla da dikkat çekti.

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Costa ise Villarreal'in bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalesini ilk kez gole kapattığı maçta savunmanın en öne çıkan isimlerinden biriydi. İspanyol ekibi, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 1-0 mağlup etti.

Ngoy da Lille'in Bayern Münih karşısındaki geri dönüşüne ve sürpriz 2-1'lik galibiyete katkı sağladı. Oyuncu, forvet Ayase Ueda'nın beraberlik golünün asistini yaptı.

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Orta sahada UEFA, Inter'den İtalyan Nicolò Barella, Como'nun yıldızı İspanyol Luis Milla, Manchester City'den Fransız Rayan Cherki ve Real Madrid'den Jude Bellingham'ı tercih etti.

Barella, Inter'in Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta katkı sağlarken Milla, Como'nun AEK Atina'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü attı. Bu, Milla'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu.

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Napoli karşısında etkileyici bir performans ortaya koyan Cherki, attığı golle Manchester City'yi yenilgiden kurtararak skoru 2-2'ye getirdi. Fransız oyuncu, hücum bölgesinde 47 pas yaparak haftanın oyuncuları arasında bu alanda en yüksek sayıya ulaştı.

Bellingham ise ikinci yarının başında oyuna girmesine rağmen Real Madrid'in Eindhoven karşısındaki geri dönüşünün yıldızlarından biri oldu ve 5-1'lik galibiyette bir gol atıp bir de asist yaptı.

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Hücumda, Real Betis'in Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-0 yendiği maçta iki golü de atan Kolombiyalı yıldız Cucho Hernández kadroya girdi. Ona, Real Madrid'in Eindhoven galibiyetinde iki gol atan Kylian Mbappé ve Azerbaycan temsilcisi Sabah'a karşı alınan 4-1'lik zaferde o da iki kez fileleri havalandıran Barcelona forveti Anthony Gordon eşlik etti.

Böylece Real Madrid, haftanın en iyi 11'inde iki oyuncuyla temsil edilen tek kulüp oldu. Kalan dokuz yer ise dokuz farklı kulübe dağıldı.