Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'un karnesi: Dramatik gecede düşük not yağmuru

Feyenoord, salı günü Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Inter karşısında etkisiz bir oyun sergileyerek 0-3 mağlup oldu. Bu sonuç, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un takımı için büyük bir hayal kırıklığıydı. Voetbalzone, her zamanki gibi Rotterdam ekibinin ilk 11'inde yer alan ve en az 45 dakika oynayan futbolcularına not verdi.

Tjark Ernst 4

Alman kaleci, Yann Aurel Bisseck'in erken gelen 0-1'lik golünde yanlış pozisyon almış gibiydi. Sağ bek topu uzak köşeye gönderirken Feyenoord kalecisi buna engel olamadı. Ernst daha sonra bir geri pasta da hata yaptı ancak şansına bunun Feyenoord açısından bir sonucu olmadı. Rotterdam ekibi için kâbusa dönen gecede Ernst, iki kez daha topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6

Giovanni van Bronckhorst, genç savunmacıya beklenmedik bir şekilde şans verdi. Kraaijeveld, yön değiştiren bir şutun ardından Pio Esposito'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla gelen Inter'in 0-2'lik golünde çaresiz kaldı. Bunun dışında tecrübeli İtalyan rakip karşısında sırıtmadı ancak takım arkadaşları gibi savunmacı için de zorlu bir ders oldu. Kraaijeveld, maçın bitimine kısa süre kala yerini Mats Deijl'e bıraktı.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4

Belçikalı orta saha oyuncusu için iyi bir gece değildi. Vanhoutte, fiziksel açıdan güçlü Inter karşısında gözle görülür biçimde zorlandı ve özellikle ilk yarıda hücuma fazla katkı sağlayamadı. Bu performansı, Vriendenloterij Eredivisie'deki maçlarından belirgin biçimde farklıydı. Zorlanan Vanhoutte, devre arasında yerini Tobias van den Elshout'a bıraktı.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

Sağ kanat oyuncusu, ilk yarıda Inter'in sert ve deneyimli savunmacıları ile iki kişilik markaj karşısında zorlandı. Cezayirli kanat oyuncusu, yarım saatlik bölümün ardından yaptığı şık bir hareket dışında bireysel yeteneklerini istediği gibi sergileyemedi. Ancak kaleci Josep Martínez kurtarışı yaptı. Moussa, ikinci yarıda da zorlanan ev sahibi ekibin oyununa damga vuramadı.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5