Şampiyonlar Ligi mücadelesi: Como, Roma'yı eledi; puan tablosunda Juventus ile başa baş gidiyor

Roma ile oynadığı doğrudan karşılaşmayı kazanarak Como, Şampiyonlar Ligi’ne doğru önemli bir adım attı; Giallorossi’yi yarıştan “eledi” ve son Şampiyonlar Ligi biletini almak için Juventus ile başa baş bir mücadeleye girdi.





Planetwin365 ve Snai'nin bahis analistleri de bu görüşte ve Nico Paz ve takım arkadaşlarının ilk dörtte yer alması için 2,15 ile 2,50 arasında oranlar sunuyorlar; bu oranlar birkaç gün önceki 2,75'e göre yine düşüşte. Ancak, son iki galibiyetle sıralamada yeniden yükselişe geçen ve şu anda Como'nun dördüncü sırasından 1 puan geride bulunan Spalletti'nin adamları, 1,85 ile 2,25 arasında bir oranla hafif bir avantajda.Tüm bunlara rağmen Roma, neredeyse yarışın dışında kalmış görünüyor: Gasperini'nin takımı, son üç maçtaki bir beraberlik ve iki mağlubiyetin bedelini ödüyor ve oran 3,50 olarak belirleniyor.





Buna karşılık, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması neredeyse kesin olan takım ise Conte'nin Napoli'si: İtalya'nın son şampiyonu son üç maçını kazandı ve en önemlisi birçok önemli oyuncusunu geri kazanıyor; bu nedenle dördüncü sırayı 1,05 oranla garantilemiş görünüyor.