Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınabileceği yönündeki iddialar UEFA tarafından yalanlandı.

Şampiyonlar Ligi finalinin güvenlik kaynaklı problemlerden ötürü UEFA tarafından farklı bir ülkeye alınacağı iddiası UEFA tarafından yalanlandı.

Avrupa futbolununun bir numaralı kuruluşu finalin daha önce de açıklandığı gibi 10 Haziran 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı ve bu durumun önünde hiçbir siyasi ya da güvenlik kaynaklı sorun olmadığı belirtildi.

Son finali Liverpool kazanmıştı

Real Madrid, Manchester City, Milan ve Inter’in final oynayabilmek için mücadele ettiği organizasyon daha önce de İstanbul’a verilmiş ancak koronavirüs nedeniyle sezonun formatının değişmesinin ardından Portekiz’e alınmıştı. Bu sezonki finalin ise Türkiye’deki seçimler nedeniyle çeşitli güvenlik unsurları nedeniyle İstanbul’dan alınabileceği öne sürülmüştü.

2023 Şampiyonlar Ligi finali Inter - Milan / Manchester City - Real Madrid takımları arasında oynanacak. İlk maçlarda Inter deplasmanda karşılaştığı Milan'ı 2-0 yenerken, Real Madrid ise geçtiğimiz yıl da yarı finalde karşı karşıya geldiği Manchester City ise Bernabeu'da 1-1 berabere kalmıştı. İstanbul’daki son Şampiyonlar Ligi finali hatırlanacağı gibi Liverpool ile Milan arasında oynanmıştı.