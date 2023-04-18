İngiliz basını, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan üçüncü kez alınabileceğini iddia etti.

İstanbul, 10 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlığını sürdürürken ortaya, kafaları karıştıran bir iddia atıldı.

Independent'ta yer alan haberde UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan tekrar alınmasına dair planlar yaptığı bildirildi. Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da vurgulandı.

UEFA; 2020'deki finali Lizbon'a, 2021 finalini ise Porto'ya taşıyarak dev organizasyonu İstanbul'dan iki kez almıştı.

UEFA'dan iddialar ile ilgili şu ana kadar herhangi bir resmî açıklama gelmedi.

Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda dev final, 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Final, eğer bir değişiklik olmazsa İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.