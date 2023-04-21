UEFA, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı biletlerinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye, 2022-23 sezonunun sonunda dev bir organizasyona hazırlanıyor. İstanbul, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapıyor.

10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için heyecan dorukta.

Peki dev finalin biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Biletler nereden, nasıl temin ediliyor? GOAL Türkiye, bildiriyor...

Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

UEFA, 10 Haziran'daki maçın biletlerinin 21 Nisan'da satışa çıktığını duyurdu. UEFA tarafından 21 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Türkiye'deki İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

"72 bin biletten toplam 47 bin 200'ü taraftarlar ve genel halk tarafından satın alınabilir. Finale kalan iki takımın her biri, kendi taraftarları için 20'şer bin bilet temin edecek.

"Kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara UEFA.com/tickets üzerinden satışa sunuluyor. Başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilecek ve tahsis edilen fiyat kategorisinde en fazla iki bilet satın alınabilecek.

"Finale kalan takımların taraftarlarına ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, ilgili kulüplerle birlikte düzenlenecektir. Kalan biletler ise yerel organizasyon yapısı, UEFA, UEFA'nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar içindir."

Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar?

UEFA, bilet fiyatlarının şu şekilde belirlendiğini duyurdu:

"Genel halk için bilet fiyatları: Kategori 4: 70 €; 3. Kategori: 180 €; Kategori 2: 490 €; Kategori 1: 690 €."