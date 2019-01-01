Şampiyonlar Ligi F Grubu değerlendirmesi: Devlerin savaşı

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona, Dortmund ve Inter gibi dev takımların yanında Çekya'nın köklü ekibi Slavia Prag yer alıyor.

Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir grubu "kolay" diye nitelendirmek pek mümkün değil. Ancak , Dortmund, ve Slavia Prag'dan oluşan F Grubu'nun oldukça zor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz sezon , , , PSG ve gibi takımların yarı final göremeden elenmesiyle Barcelona'nın eline Şampiyonlar Ligi'ni bir kere daha kazanmak adına önemli bir fırsat geçti. Sezon boyunca kırılgan bir görüntü çizen Katalan ekibi, karşısında yarı finalin ilk maçında çok da iyi olmayan bir oyunla 3-0'ı cebine koyunca şampiyonluk hesapları iyiden iyiye gün yüzüne çıkmıştı. Ancak Anfield Road'da oynanan rövanş maçında sürklase oldular ve turnuvadan elenerek önemli bir fırsatı kaçırdılar. Barça bu sezona ise Frenkie de Jong ve Antoine Griezmann gibi iki önemli ismi kadrosuna katarak girdi. Kağıt üzerinde takımın güçlendiği çok açık ancak Messi ve Suarez'in sakatlıktan döndükten sonra Griezmann ile nasıl bir uyum yakalayacağı Barcelona adına sezonun kilit noktalarından biri olacak.

2018-19 sezonunda Lucien Favre yönetimindeki genç ve dinamik kadrosuyla 'da zirve yarışını uzun süre önde götüren ancak son haftalarda tökezleyen Dortmund, bu sezona daha güçlü bir kadroyla giriyor. Sarı siyahlılar eski kaptanı Mats Hummels ile savunma hattını takviye ederken kanatları Nico Schulz, Thorgan Hazard ve Julian Brandt transferleriyle daha da güçlendirdi. Alman ekibi Barcelona'yı da Inter'i de geçip grubu lider tamamlayabilir ancak Marco Reus'un sağlıklı kalabilmesi ve genç kadronun mental düşüşler yaşamaması onlar adına belirleyici olacak.

Yıllardır süren yeniden yapılanma çabalarından sonuç alamayan Inter, yeni sezonda takımı Antonio Conte'ye emanet etti. Milano ekibi tecrübeli teknik direktör yönetiminde önemli transferlerle kadroyu güçlendirdi ve 'ya üç maçta üç galibiyetle başlayarak liderlik koltuğuna oturdu. De Vrij ve Skriniar gibi iki önemli savunma oyuncusunun yanına yapılan Diego Godin takviyesi özellikle zor anlarda takıma önemli bir liderlik ve tecrübe katkısı sağlayacak. Conte yönetiminde gelecek sezon daha da iyi olacaklardır ancak Lukaku ve Alexis Sanchez yeniden çıkış yakalayabilirse büyük bir sürpriz yapıp Dortmund ve Barcelona'dan birini geçebilirler.

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Slavia Prag'ın herhangi bir Şampiyonlar Ligi grubundan çıkması için mucizeden azı yeterli olmayacaktı. Çekya ekibi farklı bir grupta olsa puan alabilir, belki üçüncülük yarışına dahil olabilirdi. Ancak sekiz grup içindeki en zorlu grubu çektiler ve F Grubu'nu puansız tamamlamaları muhtemel.

Grubun yıldız oyuncusu:

Messi sadece 2019-20 Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun değil futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri. Arjantinli kötü geçen Copa America sonrasında sezona da sakatlıkla başladı ve henüz Barça formasıyla yeni sezonda görev yapamadı. Yavaş yavaş sakatlığını atlatan Messi grubun ilk maçında Dortmund'a karşı forma giyebilir ancak Barcelona'nın zorlu rakipleri karşısında kötü bir sürpriz yaşamaması için onun hazır dönmesi çok önemli.

Kilit Maç | 23 Ekim 2019: Inter - Dortmund

Gruba üçüncü torbadan katılan ve sürpriz yakalama peşinde olan Inter, Şampiyonlar Ligi'ne üç puana yakın olduğu Prag maçıyla başlayacak. Barcelona deplasmanında ise favori olmayacaklar. Conte'nin öğrencilerinin gruptan çıkabilmesi adına en belirleyici sınavı, ilk maçların sonunda Dortmund karşısında olacak. Milano ekibi kendi sahasında Dortmund'u yenerse grupta işler karışacak ve üst tura yükselme mücadelesi daha çetin bir hale bürünecek.