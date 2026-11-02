Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin en çekişmeli maçlarından birinin öncesinde büyük bir saygı jesti olarak Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, İngiliz yıldız Harry Kane'i övdü ve onu Ballon d'Or ödülünü hak ederek kazanan isim olarak nitelendirdi. Bu açıklama, formda olan ekibini Bayern Münih ile karşı karşıya getirecek kritik mücadelenin arifesinde geldi.

Atletico Madrid, yarın salı günü Wanda Metropolitano Stadı'nda Bavyeralı devi ağırlamaya hazırlanıyor. Üst üste dokuz maçlık yenilgisiz serisini sürdürmek için kritik bir mücadele olan karşılaşmaya Madrid ekibi yüksek bir moralle giriyor; takım tüm kulvarlarda son dokuz maçın sekizini kazandı; bunlara ezeli rakibi Real Madrid'i başkent derbisinde 2-1 mağlup ettiği değerli galibiyet de dahil.

Kane, nesillere örnek

Simeone, beklenen karşılaşma öncesinde Kane'in yüksek gol içgüdüsünü övdü. Arjantinli teknik direktör maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Öncelikle, hak ederek kazandığı Ballon d'Or ödülü için onu tebrik etmek isterim, bu inanılmaz bir şey. Ona her zaman hayran kaldım. Yıllar içindeki olgunluğuyla birlikte, gol içgüdüsünü kaybetmeden en iyi seviyesine geri döndü; takımın neye ihtiyacı olduğunu tam olarak biliyor."

Arjantinli teknik direktör, Kane'in etkisinin yalnızca gol atmanın ötesine geçtiğini de ekledi ve şöyle açıkladı: "Yeteneği, oyun için ve onu örnek alan genç oyuncular için gerçek bir kazanç, çünkü sıkı çalışmayla büyük başarıların elde edilebileceğini gösteren bir miras bırakıyor."

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Birbirine yakın sıralamaların mücadelesi

Atletico Madrid, üç maçtan topladığı dört puanla Avrupa Şampiyonlar Ligi sıralamasında on altıncı sırada yer alıyor; bu da onu, turnuvada üst üste iki maçta berabere kalan ve on dördüncü sıradaki Bayern Münih'in yalnızca bir puan gerisine koyuyor. Bu durum, salı günkü mücadeleyi tur atlama yarışında her iki takım için de belirleyici kılıyor.

Simeone sözlerini, istikrarı sürdürmenin zorluğunu vurgulayarak noktaladı: "Dengeyi ve tutarlılığı bulmak en zor kısım ve hepimizin teknik direktörler olarak peşinde olduğu şey bu. Yolculuğun tadını çıkarmalı ve ilerlerken onu coşkuyla sürdürmeliyiz."