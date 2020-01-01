Sampdoria'da beş oyuncu koronavirüse yakalandı

Serie A ekiplerinden Sampdoria'da koronavirüs salgınına yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

’da koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor.

Manolo Gabbiadini’nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan ekibi, takımda dört oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby’nin de koronavirüse yakalandığı vurgulanırken, futbolcuların sağlıklı bir şekilde evlerinde olduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, kulüp binasının kapatıldığı, oyuncular ve teknik ekibin evlerinde olduğu da ifade edildi.