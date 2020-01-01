Sampdoria'da 4 oyuncu koronavirüse yakalandı

Serie A ekibi, yaptığı resmi açıklamayla kadrosundaki dört oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da futbol kulüpleri yapılan test sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

'nın 3 oyuncu ve 3 teknik ekip çalışanına yapılan testlerin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, da testlerin dördünün pozitif sonuçlandığını belirtti.

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Bu dört isimden üçünün virüsü yeni kaptığı açıklanırken, diğer ismin daha önce Covid-19'a yakalanan oyunculardan biri olduğu ifade edildi.

Daha fazla takım

Sampdoria'da daha önce Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonio La Gumina ve Morten Thorsby koronavirüse yakalanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde toplantı yapan İtalya kulüpleri, sezonun devam etmesini istediklerini dile getirmişti.