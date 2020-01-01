Sampdoria'da 4 oyuncu koronavirüse yakalandı
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da futbol kulüpleri yapılan test sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.
Fiorentina'nın 3 oyuncu ve 3 teknik ekip çalışanına yapılan testlerin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, Sampdoria da testlerin dördünün pozitif sonuçlandığını belirtti.
Bu dört isimden üçünün virüsü yeni kaptığı açıklanırken, diğer ismin daha önce Covid-19'a yakalanan oyunculardan biri olduğu ifade edildi.
Sampdoria'da daha önce Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonio La Gumina ve Morten Thorsby koronavirüse yakalanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde toplantı yapan İtalya Serie A kulüpleri, sezonun devam etmesini istediklerini dile getirmişti.