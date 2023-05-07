Fransız futbolunun bir dönem Antalyaspor forması da giyen eski yıldızı Samir Nasri, PSG taraftarlarının dünyaca ünlü yıldız Neymar’a yönelik tepkilerini değerlendirdi.

Parisli taraftarları eleştiren ve Neymar’ı savunan Nasri, Neymar’ın içinde bulunduğu durumun basının hatası olduğunu söyledi. Lionel Messi’ye verilen cezayı da masaya yatıran Nasri, PSG yönetiminin yanlış bir politika izlediğini belirtti.

“Bana kalırsa yönetimin Messi’ye uyguladığı yaptırımlar doğru değil. Onu iki hafta uzaklaştırmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Yaptıkları büyük bir saçmalıktı.

Neymar’ın başına gelenler ise medyanın hatasıydı.

Neymar her fırsatta Mbappe’nin karşısındaymış gibi lanse ediliyor ve taraftarlar Mbappe’yi mutlu etmek için Neymar’ı eleştirmek zorunda hissediyor.

Sezon başında PSG’yi sırtlayan ismin Neymar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu oyuncu grubunun içinde taraftarlar yok ve grup dinamiğinin nasıl işlediğini bilmiyoruz”