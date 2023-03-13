Dünya Kupası’nın sona ermesinin üstünden üç aydan fazla süre geçerken, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ile Karim Benzema ile yeniden alevlenen çekişmenin yankıları da devam ediyor. Fransa’nın bir dönem Antalyaspor formasıyla Süper Lig’de de boy gösteren eski yıldızı Samir Nasri ikili tartışmada Benzema’nın tarafını tutarken, Deschamps’a yüklendi.

Deschamps’ın Benzema’ya takımda kalma şansı tanımadığını belirten Nasri, Fransa’nın grup aşamasında zayıf takımlarla oynadığını ve golcü oyuncunun kadroda tutulup, grup aşaması sonrasında değerlendirilebileceğini söyledi.

Deschamps’ın bunun yerine Real Madrid’in yıldızını gözden çıkartmayı seçtiğini belirten Nasri, Benzema’ya gerçekleri açıklama çağrısında bulundu.

“Deschamps onunla konuştuğunda kamptan ayrılmak için takım menajeriyle görüşmesi gerektiğini söyledi.

Yani durum ne olursa olsun Benzema gözden çıkartılmıştı. Herhangi bir teknik direktörüm benimle bu şekilde konuşsaydı ben de eşyalarımı alıp giderdim.

Yani Raphael Varane’ın ilk maçta sakatlanma hakkı vardı ama Benzema’nın ilk maçtan önce sakatlanma hakkı olmadı.

Olan biten tam olarak buydu. Benzema’nın yakında onurunu geri kazanmak için konuşacağını ve bu konu hakkındaki tüm gerçekleri dile getireceğine inanıyorum”