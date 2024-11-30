Samet Aybaba'dan Hasan Arat'a yönelik şoke edici komisyon iddiası!

Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında transfer süreçleri, kulüp içi sorunlar ve Hasan Arat hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden sürpriz bir şekilde gönderilen Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aybaba, transfer süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklerden kulüp içindeki güç dengelerine kadar pek çok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

"Komisyon teklif ettiler"

Aybaba, transfer süreçlerinde yaşanan sıkıntılara değinirken, "Feda döneminde avukatım bana 'Komisyon vereyim, sen de alacağın parayı talep et' dedi. Ancak ben bunu şerefsizlik olarak gördüm ve kabul etmedim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Brad Friedel'ın bazı satışlardan %2.5 komisyon aldığını bildiğini söyleyen Aybaba, "Hasan Arat bana da oyuncu satışlarından komisyon teklif etti. Bunun şahitleri de var" şeklinde konuştu.

Görevinden ayrılma sürecine dair detaylar paylaşan Aybaba, "Ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan para kazanmayı düşünmedim. Ancak yaşanan bu olaylardan sonra kimseye hakkımı helal etmiyorum" dedi. Kulüp içindeki yönetim kadrolarının ve transfer süreçlerinin doğru yönetilmediğini belirten Aybaba, "Beşiktaş’ın menfaatleri için hareket edilmediğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Hasan Arat’a eleştiriler

Aybaba, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat hakkında da sert eleştirilerde bulundu. "Futbol aklının kulüp içinde doğru şekilde kullanılmadığını düşünüyorum. Hasan Arat, kulübün anahtarını bana teslim ettiğini söyledi ancak yönetimdeki bazı isimlerin yanlış hamleleri nedeniyle işler kötüye gitti" dedi.

Genç oyuncuların kulüp için önemine dikkat çeken Aybaba, "Altyapıda çok yetenekli oyuncularımız var. Ancak bu çocuklar doğru yönlendirilmedi. Örneğin, Mustafa gibi bir oyuncuyu hazırlamadan büyük maçlara çıkarmak doğru değil. Bu tür hatalar oyuncuları kaybetmemize neden olabilir" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ta değişim şart"

Beşiktaş'ın acilen bir araya gelip ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Aybaba, "Kulübün akil insanları bir araya gelmeli. Artık Beşiktaş'ın tahammülü kalmadı. Bu süreçte herkes sorumluluk almalı" dedi.

Aybaba'nın açıklamaları, Beşiktaş camiasında geniş yankı uyandırdı ve kulüp içindeki sorunların çözümü için somut adımlar atılmasını gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.