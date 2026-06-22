Salah mı, Zico mu? Mısır-Yeni Zelanda maçının en iyi oyuncusu kim?

2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile Yeni Zelanda arasında oynanan maçta, Muhammed Salah ve Mustafa Zico arasında “maçın yıldızı” unvanı için özel bir rekabet yaşandı. İkili, grup aşamasının ikinci turunda Firavunlar'ın 3-1'lik tarihi galibiyetinde başrol oynadı.

İki oyuncu da maç boyunca birbirine yakın istatistikler sergiledi; her ikisi de birer gol attı ve birer asist yaptı. Böylece Mısır milli takımını, ilk yarıda bir gol gerideyken, takımı 7. grubun zirvesine taşıyan değerli bir zafere taşıdılar.

Zico, 58. dakikada beraberlik golünü attı; ardından Muhammed Salah ile paslaşarak ikinci golün asistini yaptı ve Salah, bu atağı başarıyla tamamlayarak Mısır'ı öne geçirdi. Ayrıca Salah, köşe vuruşundan üçüncü golün asistini yaptı ve Mahmoud Hassan Trezeguet bu vuruştan galibiyeti perçinleyen golü attı.

Zico’nun parlamasına rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Mısır milli takım kaptanının belirleyici performansı, öne geçiren golü atması, üçüncü golün asistini yapması ve maçın gidişatına sürekli etkisi nedeniyle Muhammed Salah’ı maçın en iyi oyuncusu ilan ederek tartışmayı sonlandırdı.

Bu ödül, Salah’ın tek kazancı değildi; maç boyunca tarihe adını yazmaya devam eden Salah, 3 golle Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve Dünya Kupası tarihindeki Arap golcülerin rekorunu da egale etti.

Bu tarihi galibiyetle Mısır Milli Takımı puanını 4’e yükseltti ve son turda İran ile oynayacağı maç öncesinde 32’li turlara yükselmeye bir adım daha yaklaştı.

Ayrıca okuyun:

Muhammed Salah, Dünya Kupası’nda Arapların tarihi golcüsü