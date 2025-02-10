Sakatlıklardan bıkan Real Madrid 80 milyon euroluk yeni savunma liderini buldu

Real Madrid, Arsenal'in Fransız savunmacısı William Saliba'yı kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, 2025 yazında savunmasını güçlendirmek için Premier Lig yıldızlarından birini kadrosuna katmayı planlıyor. Arsenal’in Fransız stoperi William Saliba, Madrid devinin transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor.

Carlo Ancelotti, Dani Carvajal ve Eder Militao’nun sakatlıkları, Antonio Rudiger’in son durumu ve David Alaba’nın form sorunları nedeniyle defans hattında ciddi bir revizyona gitmeyi hedefliyor. Ancak Ocak transfer döneminde büyük bir harcama yapmaktan kaçındı ve sezon sonuna kadar mevcut kadroyla mücadele etmeye karar verdi.

Trent Alexander-Arnold öncelikli hedef olarak kalmaya devam ediyor ve Madrid, oyuncuya şimdiden bir transfer paketi sundu. Ancak uzun vadede iki yeni stoper transferi yapma planları da masada.

Saliba transferinde Real Madrid avantajlı olabilir

Real Madrid yönetimi, Saliba’nın 2027’de bitecek olan mevcut sözleşmesi ve Arsenal’in kupa kazanamama ihtimalini dikkatle takip ediyor. Arsenal’in başarılı savunmacısının mevcut piyasa değeri 80 milyon euro civarında ve kulübü onun maaşını artırarak takımda tutmaya çalışıyor.

Ancak Real Madrid’in sunduğu La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferleri için oynama fırsatı, Saliba’nın kararını etkileyebilir. Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga gibi Fransız yıldızların Saliba’yı ikna etmek için devreye girmesi de olası.

Alternatif planlar da var

Ancelotti'nin, Saliba’nın yanı sıra ismi açıklanmayan bir diğer stoperi de listesine aldığı belirtiliyor. Eğer Saliba transferi gerçekleşmezse, yerel ve Avrupa kupalarında rekabet edebilecek daha ucuz ve tecrübeli bir savunmacının transfer edilmesi de gündemde.

Madrid ekibinin hedeflerinden biri, genç yıldızlar Raul Asencio ve Jacobo Ramon gibi oyuncuların gelişimine yardımcı olabilecek bir lider stoper bulmak. Ancak ana hedefin Saliba olduğu ve sezon sonunda Arsenal’e resmi teklif sunulacağı belirtiliyor.

Arsenal’in, Saliba’yı takımda tutmak için nasıl bir yol izleyeceği ve Real Madrid’in bu transferde ne kadar ısrarcı olacağı merakla bekleniyor.