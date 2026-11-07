Sakat Xavi Simons gözlerine inanamadı, Snapchat'te hakem yönetimine sert tepki gösterdi

Yıldız futbolcuların yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından kulüpler de Instagram, X ve diğer internet kanalları aracılığıyla futbol dünyasında olup bitenlere (neredeyse) her gün bir pencere açıyor. VZ Social'ın bu bölümünde, Leeds United - Tottenham Hotspur maçının ardından hakem kararlarına hiç de memnun kalmayan Xavi Simons'a yer veriyoruz.

Tottenham Hotspur, cumartesi öğleden sonra Noah Okafor'un son dakikalarda attığı golle Leeds United'a 1-0 yenildi. Ancak maçın ardından en çok konuşulan olay, ilk yarıda Jayden Bogle'ın müdahalesiyle rakibi Mathys Tel'i maç dışı bırakması oldu.

Görüntülerde Bogle'ın kramponunun dişleriyle Tel'in ayak bileğinin arka kısmına sert biçimde bastığı görüldü. VAR hakemi Tony Harrington pozisyonu ayrıntılı biçimde inceledi, dört dakikadan uzun süre tekrarları izledi ancak sonunda müdahale etmeme kararı verdi. Böylece Bogle hiçbir yaptırımla karşılaşmazken Tel sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Bu karar, maçın ardından Tottenham cephesinde öfkeye yol açtı. Ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bile bulunmayan Xavi Simons da tepki gösterenler arasındaydı. Simons, karşılaşmanın ardından Snapchat'te yaptığı paylaşımda bu pozisyonu Aralık 2025'te yaşanan bir olayla karşılaştırdı.

O maçta Simons, Virgil van Dijk'ın topuğuna benzer şekilde basmış ve kırmızı kart görerek sahadan atılmıştı. İki pozisyonun fotoğraflarını paylaşan Hollanda Millî Takımı oyuncusu, şaşkınlığını "Aradaki fark ne?" sözleriyle dile getirdi.

Roberto De Zerbi de maçın ardından tartışmalı pozisyona ilişkin konuştu ancak hakemleri sert biçimde eleştirmeyi reddetti. TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Hakeme çok güveniyorum. Bence onun (Brooks, editörün notu) görüntüleri izleyip izlememesi fark etmiyor" dedi.

De Zerbi sözlerini şöyle tamamladı: "VAR vardı. Doğru kararı vermedilerse ne diyeceğimi bilmiyorum ama onlara güveniyoruz. Kendi performansımıza ve geliştirebileceğimiz noktalara odaklanmalıyız."