Suudi Pro Lig ekibi Al Nassr, Bayern Münih'ten Sadio Mane'yi kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan'ın transfer pazarındaki meydan okuyuşu tüm hızıyla devam ediyor. Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Bayern Münih'ten Sadio Mane'yi 30 milyon Euro bonservis ücretiyle renklerine bağlayarak Orta Doğu'ya bir yıldız daha getirdi.

Bu yaz Mane'den önce Marcelo Brozovic, Alex Telles ve Seko Fofana gibi futbolcuları transfer eden Al Nassr, Mane ile de sözleşme imzalayarak gücüne güç kattı.

Senegalli yıldız, böylelikle Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı oldu. Al Nassr, bu sükseli transferi salı akşamı resmî Twitter hesabından duyurdu.

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Mane, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Bayern'de sakatlık sorunları yaşadı ve formunu yakalamakta zorlandı. Bununla birlikte takım arkadaşı Leroy Sane ile soyunma odasında kavga etti ve kulüp tarafından cezalandırıldı.

Bayern, Japonya'daki hazırlık kampında Kawasaki Frontale'ye karşı oynanan maçta Mane'nin 'transfer görüşmesi' nedeniyle kadroda olmadığını bildirmişti.