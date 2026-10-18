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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
SID
Çeviri:

Sahasında ağır yenilgi! Juventus ve Nick Woltemade bir darbe daha aldı

Serie A
Match report
Juventus - Lazio
Juventus
Lazio
N. Woltemade

Milli forvet ve İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü, yeni sezonda tökezlemeye devam ediyor. Gennaro Gattuso ve Lazio içinse durum bambaşka.

36 kez İtalya şampiyonu olan Juventus, pazar akşamı sahasında Lazio'ya 0-3 (0-1) yenildi. Oyuna sonradan giren 24 yaşındaki Woltemade de takımının sezonun ikinci yenilgisine engel olamadı.

Teknik direktör Luciano Spalletti, kiralık oyuncusunu henüz 46. dakikada oyuna aldı. Avrupa Ligi'nde gol atmış olsa da Woltemade, Serie A'da golle tanışamadı. Eski Stuttgart oyuncusu, beraberlik fırsatını yakaladı ancak Randal Kolo Muani'nin hazırladığı pozisyonda, elverişli bir noktadan Lazio kalesini az farkla ıskaladı (55.).

Başkent ekibinin gollerini ise Oliver Provstgaard (37.), Gustav Isaksen (66.) ve Fisayo Dele-Bashiru (89.) attı.

Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

Juventus ve Lazio şu anda Serie A'da ne durumda?

Yedi maçta yalnızca üç galibiyet alan Juventus, istikrar arayışını sürdürüyor. Ligde sekizinci sırada yer alması ve lider Inter'in sekiz puan gerisinde kalması, Torino ekibinin beklentilerini karşılamıyor.

Ligde şu ana kadar yalnızca yedek kulübesinden oyuna giren Woltemade de benzer bir dönem geçiriyor. Yazın Newcastle United'dan Juventus'a kiralanan oyuncu, İtalya'nın en üst liginde henüz gol atamadı. Geçen perşembe İspanyol Avrupa Ligi katılımcısı Celta Vigo'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyette ise takımına geçici beraberliği getiren golü kaydetmişti.

Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Lazio ise sezonun altıncı galibiyetiyle şehirdeki rakibi AS Roma'yı geçti ve lider Inter'le puanlarını eşitledi.

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