Sadio Mane, Premier Lig tarihine adını yazdırdı
.Sadio Mane, İngiltere'de 100. golünü kaydetti.
Premier Lig'in 8. haftasında Jürgen Klopp'un öğrencileri, Watford deplasmanına konuk oldu.
Sadio Mane, 9. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken adınıda Premier Lig tarihine yazdırdı.
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Sadio Mane neyi başardı?
Premier Lig'de 100. golünü kaydeden Sadio Mane, Premier Lig'de 100 gole ulaşan üçüncü Afrikalı oyuncu oldu.
Sadio Mane'nin bu sezon Liverpool formasıyla 9 maçta 5 golü var.
Senegalli oyuncu, Dünya Kupası elemelerinde ülkesi adına da gol atmaya devam ediyor.
9 Ekim'de Namibya'ya karşı mücadele veren Liverpool'un yıldızı golünü de kaydetti.
Mane'nin bu yıl Dünya Kupası elemelerinde 3 golü var.
Kırmızılar'ın yıldızı geçtiğimiz sezon başında koronavirüse yakalanmıştı. Geçen yıl İngiliz ekibi ile 51 maça çıkan Mane, 17 gol, 9 asist kaydetti.
2018/19 sezonunda kulübü ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Jürgen Klopp'un öğrencisi, 50 maçta 26 gol, 2 asist kaydetti.
Liverpool'u ne bekliyor?
Premier Lig'de maç fazlası ile birinci sırada yer alan Liverpool, 24 Ekim'de Manchester United'a konuk olacak.
Kırmızılar, lig maçından önce 19 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak.