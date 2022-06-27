Sadio Mane neden lüks arabalar, pırlantalı saatler ve malikaneler istemiyor?

Senegalli yıldız futboldan kazandığı servetini neden lüks harcamalara yatırmıyor?

Sadio Mane, çoğu meslektaşı gibi kazancını arabalara, malikanelere ve pahalı saatlere yatırmamasını, "Bunlar benim dünyamda neye yarayacak?" sözleriyle açıklamıştı.

Liverpool'daki başarı dolu döneminin ardından 2022/23 sezonu için Bayern Münih'e imza atan Senegalli oyuncu, kariyerine Bundesliga'da yeni bir sayfa açıyor.

Sadio Mane şüphesiz ki futbol dünyasının en popüler ve en çok kazanan oyuncularından biri ancak servetini lükse değil yardımlara harcıyor. Peki neden? GOAL Türkiye ile öğrenelim.

Sadio Mane neden lüks harcama yapmıyor?

Sadio Mane, Senegal'de birçok yardıma imza attı ve tatillerini bile lüks yat ile malikaneler yerine ülkesinde geçirmeyi tercih ediyor.

30 yaşındaki oyuncu bunun nedenini, 2019 yılında Gana sitesi nsemwoha'a şu sözlerle açıklamıştı:

"Neden on Ferrari, yirmi pırlantalı saat veya iki uçak isteyeyim ki? Bunlar benim dünyamda neye yarayacak?"

"Aç kaldım ve tarlalarda çalışmak zorundaydım. Zor zamanlardan geçtim, çıplak ayak futbol oynadım, eğitim almadım ama bugün futbol sayesinde kazandığım parayla halkıma yardım edebilirim."

"Lüks arabaları, lüks evleri, seyahatleri ve hatta uçakları sergilememe gerek yok. Hayatın bana verdiğinden halkımın da faydalanmasını tercih ederim."

Sadio Mane ülkesinde neler yaptı?

Sadio Mane sağlık kaynakları yeterli olmayan ülkesinde bir hastane inşa ettirdi. Ayrıca bir okul yaptırarak her öğrenciye dizüstü bilgisayar ve spor malzemeleri hediye etti.

Senegal'de yapılacak bir benzin istasyonunu, postane ve stadyumu finanse etti.

Hatta Sadio Mane'nin şehrindeki her aileye katkı olarak aylık 70 euro verdiği söyleniyor. Senegal şartlarını düşününce bu aileler için değerli bir miktar.

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