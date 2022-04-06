Sadio Mane, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın rekorunu egale etti

Sadio Mane, salı günü Liverpool’un Benfica'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Steven Gerrard'ı geçerek Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ikinci ismi oldu.

Çeyrek final ilk karşılaşmasının 34. dakikasında Mane, Luis Diaz'ın asistini gole çevirdikten sonra Kırmızılara iki farklı üstünlüğü getirdi.

Senegalli yıldız, attığı golle Avrupa kupalarında 22’nci golüne ulaşarak 21 kez fileleri bulan İngiliz efsanenin elde ettiği rekoru gölgede bıraktı.

Mohamed Salah ise 33 golle kulübün en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Maçta ne yaşandı?

Estadio da Luz'da Andrew Robertson’ın asistini gole çeviren İbrahima Konate, Jurgen Klopp'un ekibini 17. dakikada öne geçirdi.

Malili oyuncu ilk Şampiyonlar Ligi golünü (12. maçında) ve Liverpool formasıyla tüm yarışmalardaki ilk golünü (20. kez) kaydetti. En son golünü, 2009 yılının kasım ayında Debreceni VSC’ye karşı kaydetmişti.

İkinci yarının dördüncü dakikasında Darwin Nunez, kaleci Alisson Becker'in ulaşamayacağı güzel bir yere topu bırakarak farkı 1’e indirdi.

Ancak Diaz’ın, tam zamanından sahneye çıkmasıyla fark yeniden 2’ye çıktı.

İngiliz takımının, Portekiz'de avantajlı bir deplasman zaferi elde etmesini sağladı ve Liverpool'u, Şampiyonlar Ligi’nde yarı final için uygun duruma geçti.

61 dakika oynadıktan sonra Mane, Roberto Firmino'ya yerini bırakırken aynı anda Salah'ın yerine de Diogo Jota oyuna girdi.

Mane, Liverpool'a şans getirdi

2016'da Southampton'dan Liverpool'a 34 milyon euro karşılığında beş yıllık bir sözleşmeyle katıldığından beri -o zamandaki en pahalı Afrikalı oyuncu olmuştu - hüküm süren Afrikalı yıldız, Kırmızıların kadrosundaki önemli figürlerden birisi oldu.

30 yaşındaki oyuncunun performansı; kulübün Premier Lig’de, UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

2018-19 sezonunda 22 gol kaydederek Premier Lig'de Altın Krampon'u takım arkadaşı Salah ile birlikte, Arsenal'in eski kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang ile paylaştı.

Bu sezon şimdiye kadar, tüm maçlarda 15 gol attı ve Liverpool, 10 Nisan'da Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile dev bir randevu için Etihad Stadyumu'na gittiğinde takımının en önemli oyuncularından birisi olacak.

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