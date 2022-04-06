Liverpool'un defans oyuncusu Andrew Robertson, takımının deplasmanda oynadığı Benfica maçında atılan çakmaklardan şikayet etti.

İskoç yıldız, ev sahibi taraftarların bu durumu sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat olarak görmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kırmızılar, Lizbon'da oynadıkları ilk maçtan Ibrahima Konate, Sadio Mane ve Luis Diaz'ın golleriyle 3-1'lik bir üstünlükle ayrıldı.

Maç sırasında ev sahibi taraftarların sahaya nesneler fırlattığı görülürken özellikle Diaz, attığı golden sonra çakmakların hedefinden son anda kurtuldu.

Robertson da kendisine atılan çakmaklardan kıl payıyla kurtuldu.

Ne söylendi?

Robertson, BT Sport'a verdiği demeçte, "Bana çok sayıda çakmak fırlatıldı, belki bu onların sigara içmesini engeller.

"Umarım onlara sigara içmeyi bıraktırabiliriz.

“Bundan olumlu bir düşünce çıkarmak istiyorum.

"Sahaya bir şeyler atmamalısınız, çünkü bu insanlara zarar verebilir, neyse ki çakmaklardan hiçbiri bana gelmedi" dedi.

Diaz'a övgü

Porto’nun eski yıldızı Diaz, Mane'nin golüne yardımcı olurken maçın son anlarında Liverpool kariyerine bir gol daha ekledi.

Kolombiyalı futbolcu, düşmanca bir karşılama aldı ve Robertson, ocak ayında takıma katılmasından bu yana övgülerin hedefindeki oyuncu olmayı başarıyor.

Takım arkadaşı Robertson, Diaz hakkında şöyle konuşuyor:

"Eski takımının ezeli rakiplerinden birisine karşı oynadığı için maçın başından beri güzel bir karşılama aldı.

"Onun için iyi bir gol oldu ve bu bizim için ise iki farklı skor üstünlüğü sağladı.

“Böylece, umarım diğer maçta bu sonucun da etkisiyle işi daha kolay bitirebiliriz.”

Klopp neyi başardı?

Alman menajer yönetiminde Liverpool, tüm müsabakalarda deplasmanda oynadığı son sekiz maçın hepsini kazanmayı başardı.

Bu, deplasmanda alınan şimdiye kadarki en uzun galibiyet serisi. Ayrıca, bu maçlarda 16 gol attılar ve sadece iki gol yediler.

Öte yandan Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası tarihlerinde ikinci kez üst üste beş deplasman maçı kazandı ve bunu en son 1984 yılının eylül ayında Joe Fagan yönetiminde başardılar.

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