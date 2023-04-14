Sadio Mane, salı günkü Manchester City yenilgisinin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk attığı için cezaya çarptırıldı.

Mane'ye 500 bin euro para cezası

Bir maç kadro dışı yasağı

Bayern, 'mesele artık kapandı' diyor

NE OLDU? Bayern Münih, salı gecesi Etihad'daki soyunma odasında yaşanan kavganın ardından perşembe günü Sadio Mane'nin bir maç ceza aldığını açıkladı. Kulüp ayrıca oyuncuya bir para cezası verileceğini duyurdu ve GOAL, bu para cezasının 500 bin euro civarında olduğunu doğrulayabilir.

BÜYÜK RESİM: Bayern, şimdi konunun kapanmasını istiyor. Ayrıca Mane'nin ceza almaması için uğraşan Sane'nin, Senegalli yıldıza dair kötü hissiyatı yok gibi görünüyor.

VE DAHA FAZLASI: Mane takıma geri döndüğünde, kötü formunu sürdüren takımın toparlanması için uğraşacak. Ayrıca Alman TZ gazetesi, yıldız futbolcunun yakın zamanda teyzesini kaybettiğini ve bu durumun yasını tuttuğunu bildirdi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty Images

BAYERN VE MANE'Yİ NE BEKLİYOR? Bayern, cumartesi günü Bundesliga'da Hoffenheim'ı konuk edecek. Mane bu esnada enerjisini toplayacak ve çarşamba gecesi Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında ilk 11'e dönmeyi umacak.