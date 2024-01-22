Sadio Mane: Dünyadaki herkes Suudi Ligi’ni izliyor!

Sadio Mane, son dönemde çok sayıda oyuncunun mutsuz olduğu Suudi Ligi’ni övdü.

Sadio Mane, geride bıraktığımız bir yılda Suudi Arabistan Ligi’ne adım atan yıldızların ligi eleştirmesine ve Avrupa'ya geri dönmeye çalışmasına rağmen Suudi Pro Ligi'ne övgüler yağdırdı. Senegalli yıldız bu yaz Bayern Münih'ten Al Nassr'a katıldı ve Orta Doğu ekibinde 30 maça çıktı. Mane ligin kalitesinin her geçen gün yükseldiğini ve bu yükselişin süreceğini söyledi.

Suudi takımları yaz aylarında çok sayıda oyuncunun aklını çeldi ve oyunculara önerdikleri astronomik ücretler bu durumda fazlasıyla etkili oldu. Cristiano Ronaldo, Neymar ve Karim Benzema Suudi Arabistan'a giden en iyi oyuncular arasında yer alırken Premier Lig’den Jordan Henderson ve Aymeric Laporte de projenin bir parçası olmak için Premier Lig'den ayrıldı.

Ancak Ocak transfer dönemi birçok oyuncunun pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Henderson Suudi Arabistan için Al-Ettifaq'tan ayrıldı ve diğer bazı oyuncuların da ülkeden ayrılmak istedikleri öne sürüldü. Henderson'ın ayrılışı Suudi Pro Ligi'nin itibarını zedelemiş olsa da Mane bu rekabeti savunmaya geçti ve Avrupa futbolundan uzaklaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Mane ne söyledi?

Afrika Uluslar Kupası'nda konuşan eski Liverpoollu yıldıza Al Nassr'a katıldığından beri daha az ilgi gördüğünü hissedip hissetmediği sorulurken, Mane bu düşünceye katılmadığını söyledi: