Sadio Mane, Dünya Kupası öncesi sakatlandı, FIFA resmi açıklama yaptı: "Büyücüleri devreye sokacağız"

FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura, Dünya Kupası için Sadio Mane planlarını açıkladı.

Mane, Dünya Kupası'na sayılı günler kala sakatlandı

FIFA sekreteri büyücüleri devreye sokacaklarını söyledi

Bir mucizeye ihtiyaç olduğu kabul ediliyor

NE OLDU? Sadio Mane'nin Bayern Münih formasıyla geçirdiği sakatlığın ardından Dünya Kupası umutları şuya düştü. Senegalli yıldız, kaval kemiğinde yaşadığı bir sorun nedeniyle turnuvayı kaçıracak. Ancak FIFA genel sekreteri, Mane'nin Katar'a gitmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Europe 1'e konuşan FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura şunları söyledi: "Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Sadio Mane orada olmalı!"

BÜYÜK RESİM: 30 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih formasıyla çıktığı Werder Bremen mücadelesinde maçın bitimine 20 dakika kala sakatlandı. Senegal kadrosunun yüzü olan Sadio Mane, Dünya Kupası için can atıyordu.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

SADIO MANE İÇİN SIRADA NE VAR? Fatma Samoura'nın dediği gibi Sadio Mane'nin Dünya Kupası'na katılması mucizelere bağlı. Mane şimdi Katar biletini almak için iyileşmeye çalışacak.

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