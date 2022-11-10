Haberler Maçlar
S. Mané

Sadio Mane, Dünya Kupası öncesi sakatlandı, FIFA resmi açıklama yaptı: "Büyücüleri devreye sokacağız"

İdil Erin Tetik
21:25 GMT+3 10.11.2022
Sadio Mane
FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura, Dünya Kupası için Sadio Mane planlarını açıkladı.

  • Mane, Dünya Kupası'na sayılı günler kala sakatlandı
  • FIFA sekreteri büyücüleri devreye sokacaklarını söyledi
  • Bir mucizeye ihtiyaç olduğu kabul ediliyor

NE OLDU? Sadio Mane'nin Bayern Münih formasıyla geçirdiği sakatlığın ardından Dünya Kupası umutları şuya düştü. Senegalli yıldız, kaval kemiğinde yaşadığı bir sorun nedeniyle turnuvayı kaçıracak. Ancak FIFA genel sekreteri, Mane'nin Katar'a gitmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Europe 1'e konuşan FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura şunları söyledi: "Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Sadio Mane orada olmalı!"

BÜYÜK RESİM: 30 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih formasıyla çıktığı Werder Bremen mücadelesinde maçın bitimine 20 dakika kala sakatlandı. Senegal kadrosunun yüzü olan Sadio Mane, Dünya Kupası için can atıyordu.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

SADIO MANE İÇİN SIRADA NE VAR? Fatma Samoura'nın dediği gibi Sadio Mane'nin Dünya Kupası'na katılması mucizelere bağlı. Mane şimdi Katar biletini almak için iyileşmeye çalışacak.

Daha fazlası

Editörün Seçtikleri

Bize Ulaşın
Hizmet Kullanım Şartları
Gizlilik İlkesi

Copyright © 2022 Goal (Türkçe) Her hakkı saklıdır. Goal (Türkçe)'da yer alan hiçbir içerik, Goal (Türkçe)'un yazılı onayı olmaksızın yayınlanamaz, yeniden yazılamaz ve bu içeriklerin dağıtımı yapılamaz.