Liverpool'un Ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncularına gösterdiği ilgiden memnun olan Sadio Mane, ihtiyaçlarının karşılanması için her şeyin yapıldığını belirtti.

Ramazan ayında, oruç ibadetlerini gerçekleştiren futbolcular 1 ay boyunca hem performans hem de hayat düzeni anlamında hayatlarında çeşitli değişiklikler yapıyorlar.

Liverpool, oyuncularının oruç tutmalarından herhangi bir olumsuz etki hissetmemelerini sağlamak için elinden geleni yapıyor.

Kırmızılar; Mane ve takım arkadaşlarını en iyi durumda tutmak için eğitim ve diyet sistemlerini değiştirdiler.

Böylece, oruç tutan oyuncularının yaptıkları ibadete destek vermiş oluyorlar.

Liverpool oruç tutan futbolcularına nasıl davranıyor?

Mane, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Kolay değil çünkü oynamak, antrenman yapmak ve bunu Ramazan ayında yapmak çok zor.

"Ramazan'dan önce kaptanla konuştuk ve patrona programı değiştirebilir miyiz? diye sormasını istedik.

"Onlar, bizim Ramazan için isteğimizi kabul ettiler.

“Böylece, sabah antrenman yapıyoruz. Bizim için daha kolay oluyor.

"Sabah antrenman yaparsanız, dinlenmek ve eve gitmek için zamanınız olur.

"Eğer bu şekilde olmasaydı her şey zor olurdu ve bence onlar bu işi kolaylaştırdı.

"Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

"Maç günü için bir şey diyemiyorum, ama Ramazan'la birlikte daha zor tabii ki. Liverpool bizim için her şeyi yapıyor.

“Beslenme uzmanımızla konuştuk, özellikle maç öncesi bizim için her şeyi düzenlediler” dedi.

Mane, Liverpool'un Villarreal ile çarşamba günü başlayacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı öncesinde takımın her konuda özenli olduğunu ekledi.

Büyük resim

Bu dönem İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi’i de kazanmak amacında.

Jurgen Klopp'un ekibi ayrıca, mayıs ayında FA Cup finalinde Chelsea ile karşılaşacak ve bu kupada da iddialılar.

Liverpool, Premier Lig’de ise zirve yarışı yaptığı Manchester City’nin sadece bir puan gerisinde bulunuyor.

Daha fazlası için:

Manchester United efsanesi Louis Saha'dan Erling Haaland'a transfer çağrısı: "O, United'ın tekrar zirveye çıkacağını anlayacak kadar akıllı bir insan"