Louis Saha, Erling Haaland'ın Manchester United için hala gerçekçi bir hedef olduğu konusunda ısrar ederken Norveçli yıldızın Borussia Dortmund’dan takım arkadaşı Jude Bellingham'ın da kulübün ihtiyaç duyduğu sekiz numara olduğunu öne sürdü.

Haaland, şu anda Avrupa futbolunun en çok aranan oyuncuları arasında yer alıyor ve Manchester City, Bayern Münih ve Real Madrid gibi takımlar onu transfer etmek için can atıyor.

United, sezon ortasında Norveçli forveti transfer etmek isteyen takımlardan birisi olarak ilişkilendirildi ve Saha, kötü geçen 2021-22 sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi elemelerini kaçıracak olmalarına rağmen, Norveçli oyuncunun Old Trafford'a çıkmasının ilgi çekebileceğini düşünüyor.

Saha, Haaland hakkında ne dedi?

Eski kulübünün yaz transfer döneminde Haaland gibi büyük oyunculara yönelip yönelmemesi sorulan Saha,

"United'ın hala büyük bir kulüp olduğunu kabul edecekler ve buna saygı duyacaklar. Haaland bir adım atmaya hazır.

"Bunu anlıyorum. Ancak Haaland, United'ın tekrar zirveye çıkacağını anlayacak kadar akıllı bir insan, orası kesin.

"United'ın aradığı şey bu. Golleri garanti edebilen, kesinlikle uzun yıllar oynayacak bir oyuncunun takımda olması lazım. O, rekorlar bile kırabilir."

United’ın eski forveti, Bellingham’ın da Haaland ile beraber Old Trafford’da olmasını istiyor. İngiliz oyuncunun, özellikle geçiş oyununda takıma katkı sağlayacağını düşünüyor.

Saha, bir orta saha transferine daha ihtiyaç duyacaklarını düşünüyor, ancak şunu ekledi: "Jude Bellingham, kulübün ihtiyaç duyduğu sekiz numara, ancak aynı zamanda defansif bir orta saha oyuncusuna da ihtiyacımız var. Bu konuda dengeyi sağlamalıyız.”

Saha, Ten Hag konusunda ne düşünüyor?

Fransız eski fovet, Ajax patronunun sezon sonunda United'ın bir sonraki daimi menajeri olacağı konusunda da konuştu.

Erik ten Hag'a ekstra bir yıl opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme verildi ve Saha, Hollandalı menajerin en üst düzeyde koçluk deneyimi olmamasına rağmen başarılı olmak için gerekli tüm araçlara sahip olduğunu düşünüyor.

Saha, "Bence doğru bir profil. Yönetim kurulu için yapması zor bir seçimdi. United geçmişte farklı tarzlar denedi, [Jose] Mourinho ve [Louis] Van Gaal muazzam bir deneyim getirdi, ancak bu gerçekten işe yaramadı.

"Ten Haag tanınabilir ve yaratıcı bir tarz getiriyor, genç oyuncularla çok etkili bir iletişimi var. Bu yüzden kesinlikle uygun.

"Ancak, Premier Lig tecrübesi yok ve belki de United'ın denediği eski menajerlerin kariyerine sahip değil. Bu yüzden sorunlar olacak, ama ona bu büyük görev için sadece iyi şanslar dileyebiliriz.

"İşlerin düzelmesi için zamana ihtiyacı var, fakat ilerlemek için uygun ve bence o doğru bir seçim” dedi.

Ancak Saha, özellikle Cristiano Ronaldo gibi büyük isimleri yönetmek söz konusu olduğunda, Ten Hag'ın önünde zorlu bir mücadele olduğu konusuna da değindi.

"İletişimi iyi, gerçekten iyi konuşuyor. İngiliz basınından zorluklarla karşılaşacak, bu farklı bir şey ve Manchester United dünyanın en büyük kulübü.

"Ronaldo'yu yöneten herkes medyanın ilgisi nedeniyle zorlanacak. United ve Ronaldo'yu bir araya getirmek inanılmaz bir durum, çünkü bu ikili her zaman ilgi çekiyor.

"Yani bu iyi yönetmeniz gereken bir şey ve bazı agresif menajerlere karşı, memnuniyetsiz oyuncularınız olduğunda işler kolay olmuyor.”

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