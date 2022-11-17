Sadio Mane 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Senegal yetkilileri Bayern Münih forması giyen yıldızın sakatlığından ötürü turnuvayı kaçıracağını doğruladı.

Bayern Münih'in ve Senegal Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçırması kesinleşti.

Son beş yılda dünya futbolundaki en önemli hücum oyuncularından biri olan Mane, yaşanan bu gelişmenin ardından böylece kariyeri için büyük önem taşıyan Katar'daki organizyonda yer alamayacak.

SKY'da yer alan habere göre Senegal Milli Takımı yetkilileri Mane'nin turnuvada yer almayacağını doğrularken, tüm ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Çok sayıda yıldız yok

Tarihte ilk kez sezon ortasında oynanan Dünya Kupası'nda Mane'nin yanı sıra Paul Pogba, N'Golo Kante, Christopher Nkunku, Reece James ve Ben Chilwel gibi çok sayıda üst düzey oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilmemesine rağmen Mane ile sürpriz yapma ihtimali bulunan Senegal'in bu gelişmenin ardından hücum hattında nasıl bir çözüm bulacağı merakla bekleniyor.

Afrika temsilcisi Dünya Kupası tarihindeki en iyi serüvenini 2002'de yaşamış ancak çeyrek finalde Türkiye'ye altın golle kaybetmişti.