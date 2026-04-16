Sadece Kees Smit değil, diğer Hollandalı yetenekler de en üst düzey bir transfer hayali kurabilir

Givairo Read, Çarşamba günü futbolsever İngiltere'de gündemdeydi. Sky Sports'a göre Manchester City, önümüzdeki yaz Feyenoord'dan 19 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Read'e olan ilginin yeniden canlanması, televizyonda canlı olarak da ele alındı. Amsterdamlı kanat bekçisi, The Citizens'a sağ bek pozisyonunda daha fazla seçenek sunacak.

Şu anda bu pozisyonu genellikle orta saha oyuncusu Matheus Nunes dolduruyor. Read, sakatlığına rağmen Manchester City'nin listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Bu haber Kasım ayında da duyulmuştu. Ancak şimdi Manchester City'nin gerçekten harekete geçeceği görülüyor. Aynı şekilde ilgilenen Bayern Münih ile bir transfer savaşı patlak verebilir.

Feyenoord, Read'i öylece bırakmayacaktır. Sağ bek, 2029 ortasına kadar Rotterdam'da kalacak. Transfermarkt'a göre şu anda 25 milyon euro değerinde, ancak bu onu transfer etmek için yeterli olmayacaktır.

İki büyük transfer mi?

Read ve Kees Smit, Hollanda U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandıkları bir yıl sonra, ikisi de üst düzey bir transfer gerçekleştirebilir.

Read şu ana kadar Feyenoord formasıyla 50 resmi maçta forma giydi, biraz daha yaşlı olan Smit ise AZ formasıyla 74 maça çıktı. Bu iki Hollandalı üst düzey yetenek, aynı piyasa değerine sahip.