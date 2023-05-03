Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, İngilizlerden büyük takdir toplamayı başardı.

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, bu sezon sergilediği performans ile sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirmeyi başarmış durumda.

Fransız futbolcu, İngiliz World Soccer dergisinin, Avrupa’nın beş büyük ligi dışında forma giyen en parlak altı futbolcu listesinde yer almayı başardı. Dergi, Boey için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Sezon başında ayrılığı gündeme gelen ancak daha sonra takımın anahtar oyuncularından biri haline gelen sağ bekin, bu yaz Avrupa'dan teklif alması bekleniyor.

Dergi Boey için, "dinamik, hırslı ve hızlı" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu ifade edilirken, Fransuz futbolcunun Liverpool, Newcastle United ve Crystal Palace’ın gündeminde olduğu da belirtildi.

Listede Boey haricinde kimler var?

World Soccer'ın hazırladığı listede Boey dışında şu isimler yer aldı:

Fran Navarro - Gil Vicente (Forvet)

Kyogo Furuhashi - Celtic (Forvet)

Mats Wieffer - Feyenoord (Defansif orta saha)

Lawrence Ati-Zigi - St. Gallen (Kaleci)

Bilal El Khannouss - Genk (Orta saha)