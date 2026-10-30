Hayal kırıklığı yaratan bir dizi sonucun ardından kritik bir aşamaya giren Juventus'un kulislerinde gerginlik tırmanıyor. Bunların sonuncusu, Genoa karşısında alınan ve sonuçlardaki düşüşten çok daha derin sorunları gözler önüne seren, oyuncuları yönetimden ve taraftarlardan gelen artan baskı altına alan mağlubiyet oldu.

Torino'daki yetkililerin sabrı taşınca, Juventus yönetimi puan kaybını durdurmak ve soyunma odasına disiplini geri getirmek amacıyla, bu sezon takımın gidişatında belirleyici bir dönüm noktası olabilecek Napoli maçı öncesinde doğrudan müdahale etmeye karar verdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine dayandırarak aktardığına göre, Juventus'un icra kurulu başkanı ve idari direktörü Giovanni Carnevali, oyuncularla bir toplantı yapmak ve son dönemdeki performans ile sonuçlardaki düşüşle ilgili onlardan net açıklamalar istemek üzere Continassa antrenman merkezine gitti.

Carnevali, oyuncularla ve teknik direktör Luciano Spalletti'yle konuşurken sert bir mesaj vererek mevcut durumun artık kabul edilemez olduğunu ve takımın bu şekilde yoluna devam edemeyeceğini vurguladı. Mesajında şunları söyledi: "Bu şekilde devam edemeyiz, durum kabul edilemez, ancak sorumluluğu teknik ekibe yükleyemeyiz."

Sonuçlardaki düşüşe ve artan baskılara rağmen Juventus yönetimi teknik direktör Luciano Spalletti'ye bağlılığını sürdürüyor ve şu an için onu görevden almayı düşünmüyor; zira sorumluluğun yalnızca teknik ekibin omuzlarında olmadığını, oyuncuların da mevcut durumdan paylarına düşen sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğini düşünüyor.

İtalyan teknik direktörün takımın kâğıtlarını yeniden dizme çabaları çerçevesinde ve kendi talebi üzerine, tüm oyuncuların yaklaşan maça mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla cuma gününden itibaren Continassa merkezinde bir antrenman kampına girmesine karar verildi.

Juventus, pazar akşamı Allianz Stadı'nda Napoli'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Bu maç yalnızca rakibin gücü nedeniyle değil, aynı zamanda takımın güvenini yeniden kazanmaya ve kulübe huzuru geri getirecek bir tepki ortaya koymaya duyduğu acil ihtiyaç nedeniyle de olağanüstü bir önem taşıyor.

Oyuncuların tutumu yönetimin öfkesini çekiyor

Juventus yönetiminin endişeleri yalnızca olumsuz sonuçlarla sınırlı değil; kaygı, son Genoa maçında açıkça görülen oyuncuların saha içindeki tutumuna da büyük ölçüde uzanıyor.

Rakip, topun peşinde mücadele etme konusunda daha istekli ve daha kararlı görünürken, Bianconeri oyuncuları gereken ruhu gösteremedi ve maç boyunca karşılaştıkları zorluklarla baş edemediler; Juventus büyüklüğündeki bir takımdan beklenen tepkiyi ortaya koyamadılar.

Spalletti de kendi adına takıma yerleştirmeyi başaramadığı bazı yönlere ilişkin rahatsızlığını gizlemedi; başta ikili mücadelelerin önemi, topu geri kazanmak için baskı yapmak ve savunma görevlerine bağlılık olmak üzere bir dizi temel gerekliliği oyuncularına aktaramadığını itiraf etti.

Yönetim şimdi başta Bremer ve arkadaşları olmak üzere oyunculardan, ister antrenmanlardaki tutumlarını değiştirmek isterse maçlarda farklı bir seviye ortaya koymak yoluyla olsun, omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünü yansıtacak anında bir karşılık bekliyor.

Conte yeniden gündemde: Spalletti kritik bir sınav karşısında

Gergin ortamda bazı Juventus taraftarları, takımın kişiliğini geri getirebilecek ve soyunma odasına disiplini dayatabilecek isimlerden biri olarak gördükleri Antonio Conte'nin yedek kulübesine dönmesini talep etmeye başladı.

Ancak bu talepler şimdilik, bu aşamada teknik bir değişiklik yapmak istemeyen ve hâlâ Spalletti'ye projeyi yönetmesi ve gidişatı düzeltmesi için gereken güveni veren yönetimin yönelimleriyle örtüşmüyor.

Bununla birlikte, yaklaşan Napoli maçı teknik direktörü ve oyuncularını son derece zorlu bir sınav karşısına çıkarıyor; zira özellikle eleştirilerin tırmanması ve takımın seviyesini yeniden kazanma kabiliyetine ilişkin kuşkuların artmasıyla birlikte, Juventus'un daha fazla puan kaybetmek için fazla alanı kalmadı.

Yönetimin Spalletti'ye bağlılığı ile taraftarların performanstaki düşüşe duyduğu öfke arasında, pazar günkü maç üç puanlık bir karşılaşmadan daha fazlası gibi görünüyor; bu, Juventus'un krizini aşabileceğini kanıtlaması için son bir fırsat ya da kulüp içinde daha karmaşık bir dönemin başlangıcı.