Ryan Babel'den ilginç doğum günü paylaşımı!

32 yaşına basan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı, doğum gününü ilginç bir video paylaşımıyla kutladı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Ryan Babel, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Hollandalı oyuncu, çeşitli yorumcuların kendisiyle ilgili yaptığı eleştirileri derlediği videosunu, "Doğum günüm kutlu olsun" mesajıyla paylaştı.

32 yaşına basan Babel'in menajeri, Salı günü Hollanda medyasına yaptığı açıklamalarda Beşiktaş Kulübü ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadıklarını söylemişti.