Sergilediği üstün performansla gol kralı olan Portekizli golcünün sarı-kırmızılı ekipteki kısa, ama öz kariyerine göz atalım.

Kayserispor, 2009 yılında Portekiz’in köklü ekiplerinden Benfica’dan Ariza Makukula’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti doğumlu olan Makukula, Portekiz vatandaşıydı.

Portekizli oyuncu Kayseri’ye geldiğinde, sezon sonunda Süper Lig’i sallayacağından birçok kişi habersizdi.

GOAL Türkiye, Kayserispor ile 2009-10 sezonunda Süper Lig’in gol kralı olan Makukula’yı inceliyor.

AA-GOAL

Makukula, ilk maçına Kayseri’de Gaziantepspor karşısında çıktı. Golcü oyuncu, ilk maçını boş geçti.

İlk karşılaşmasında golle buluşamayan Portekizli oyuncu, ikinci maçını zorlu bir ekibe karşı oynayacaktı.

Kayserispor, İstanbul’da Galatasaray’ın rakibiydi. Maçın sonu geldiğinde tabelada 4-1 yazıyordu ve Makukula’nın takımı farklı kaybetmiş.

Fakat, bu farklı mağlubiyete rağmen Makukula, Süper Lig’deki ilk golüyle tanışmıştı.

İlk golünü kaydeden Makukula, daha sonra ağırladıkları Denizlispor ağlarına da 1 gol bıraktı ve mücadeleyi 3-0 kazandılar.

Ardından, Ankaraspor maçını da aynı skorla geçtiler, ancak Makukula kadroda yoktu.

Makukula için vitrin maçlarından bir tanesi daha geldi.

Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu olacaktı. Siyah-beyazlı ekibi 1-0 mağlup ettiklerinde, golü atan kişi Portekizli golcüydü.

Böylece, ne kadar tehlikeli bir futbolcu olduğunu iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Bir sonraki maçı boş geçti. Ardından Eskişehirspor, Ankaragücü ve Trabzonspor ağlarını sarsmayı başardı.

Daha sonra Fenerbahçe’yi ağırladıklarında, Portekizli golcü çıktığı bir büyük maçta ilk kez gol bulamadı.

Ancak, Makukula gol kaydedemediği Fenerbahçe maçının ardından Sivasspor, Diyarbakırspor ve Bursaspor’a ikişer gol attı.

O, artık Süper Lig’in saygı duyulan ve performansı merak edilen bir golcüsüydü.

Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Beşiktaş, Kasımpaşa Trabzonspor, Sivasspor ve Manisaspor sırasıyla Portekizli forvetin ağlarını sarstığı takımlar oldu.

Süper Lig’in sonuna geldiğimizde, gol kralı Kayseri’dendi. Onun adı da şüphesiz ki Ariza Makukula’ydı.

Portekizli golcü, 30 maça çıkarken 21 kez ağları havalandırmayı başardı ve iki de asit katkısında bulundu.

Ceza sahası içerisindeki gol koklama becerisi ve son vuruştaki ustalığıyla farkını ortaya koydu.

Kayserisporlu taraftarların, tadı damağında kalan futbolcular listesinin ilk sırasındaki yerini de aldı.

Çünkü o, kiralıktı ve yeniden Portekiz’e dönecekti.

AA-GOAL

Ancak, çok geçmeden kral olduğu Türkiye’ye yeniden “merhaba” dedi. Bu sefer kral olduğu Kayseri’ye değil, Manisa’ya transfer oldu.

Manisa ekibi, Makukula’nın bonservisini 1. 70 milyon Euro karşılığında satın aldı.

Fakat o, Manisaspor formasıyla toplamda 43 maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik performansıyla Kayseri günlerini mumla arattı.

Ona, sarı-kırmızılı formayı giymek uğur getirdi. Portekizli golcü böylece, 2009-10 sezonundaki performansıyla Kayseri'den 'rüzgâr gibi' geçti.

Daha fazlası için:

Manchester United süperstarı Cristiano Ronaldo, eski ve tehlikeli olduğunu düşündüğü yüzme havuzunun değiştirilmesini istedi: 200 bin Euro tutacak