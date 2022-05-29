Portekizli yıldız, takıma yeniden katıldıktan sonra bazı şeylerin değişmediğinden şikayetçi.

Cristiano Ronaldo, yüzme havuzunun durumundan şikayet ederken Manchester United'ın antrenman sahasında, bazı değişiklikler yapılması konusunda uyarılarda bulundu.

Portekizli süperstar, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde eski takımı United’a dönerken büyük bir yankı uyandırmıştı.

Ronaldo, İngiltere’ye döndükten sonra kulübün içinde bulunduğu bazı durumlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

37 yaşındaki oyuncunun, United'ın genel merkezinin içine düştüğü bazı durumlara inanamadığı iddia ediliyor.

2009'da Real Madrid’e transfer olan Ronaldo, United’ın kendisinin ayrılmasından sonra tesislerde neredeyse hiçbir değişiklik yapmadığı hissine kapıldı.

Ne söylendi?

Mirror'a göre, Ronaldo'nun asıl yakınması Carrington'daki yüzme havuzlarının durumuydu.

Portekizli süperstar, havuzlardaki "Gevşek, yontulmuş ve eksik durumların" bir güvenlik tehlikesi olduğundan şikayet etti ve bunları kullanmayı reddetti.

Ronaldo, yetkililere acil talimat vererek havuzun yüksek bir standarta getirilmesini istedi.

United, yıldız futbolcusunun eleştirilerini dikkate aldı ve havuzların, sezon öncesinde hazır hale getirilmesi için harekete geçti.

Kırmızı Şeytanlar, yeni bir kazan sistemine 200.000 Euro harcamak için ellerini ceplerine attılar.

Eski havuzun, kış aylarında sıcak ve soğuk suyla ilgili bazı sorunlara neden olduğu bildirildi.

United’ın, son yirmi yılda bir dizi Premier Lig rakibi tarafından antrenman sahaları anlamında daha düşük bir seviyeye sahip olduğu görüldü.

Kırmızı Şeytanlar, 2000 yılında The Cliff'ten Carrington'a taşındı ve o zamandan beri Tottenham, Liverpool ve Manchester City'nin tümü lüks, modern tesislere geçti.

United, yeni projektörler ve 500 kişilik bir stant kurarak üssünü yenilemeye devam etmek istiyor.

Operasyon Direktörü Collette Roche geçen yıl şunları söyledi: "Daha uzun vadede, Carrington'ın erkek, kadın ve akademi gruplarımız için son teknoloji ürünü, tam entegre bir tesis olmasını sağlamak için daha eksiksiz bir şekilde yeniden geliştirme planlarına bakıyoruz.

“Carrington’ı, daha iyi bir seviyeye taşımak için eğitim tesislerimize önemli, oyunun kurallarını değiştiren bir yatırım yapılacak."

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