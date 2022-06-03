Sarı-lacivertli takımda bir yıl oynayan, ancak bu kısa sürede büyük bir etki bırakan Senegalli golcüyü inceleyelim.

2010 yılının yaz transfer döneminde, Fenerbahçe yine en fazla en arzuladığı şeyin peşindeydi.

Şampiyonluğun…

Bu uğurda, yıldız futbolcuları kadrosuna dahil etmekten asla çekinmeyecekti ve Fransa Ligue 1'de gol kralı olan Mamadou Niang’ı listesine aldı.

Ceza sahasında iş bitiren ve tam anlamıyla bir son vuruş ustası olan Senegalli golcü, sarı-lacivertli takımla anlaşma sağladı.

İki taraf da birbirini çok istedi ve transfer görüşmelerinin yapıldığı ilk andan itibaren kimyaların uyduğu açıktı.

GOAL Türkiye derledi.

AA-GOAL

Senegalli golcü, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı ilk andaki açıklamalarıyla taraftarın yüreğine su serpti.

“Fenerbahçe’ye gelmek benim için çok kolay oldu, çünkü beni çok istediler. Ben de bu takımın formasını giymeyi istedim.

“Marsilya beni bırakmak istemedi, fakat ben çok isteyince kararıma saygı duydular.

“Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve ben, buraya geldiğim ilk andan itibaren bunu daha iyi anladım.

“Hedefimiz şampiyonluk. Bu amaç uğrunda elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum.

“Bu sezon, atabildiğim kadar çok gol atmaya çalışacağım. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın."

Bu sözler, sarı-lacivertli takıma gönül veren herkesi heyecanlandırıyordu, ancak önemli olan sahada göstereceği performanstı.

Elinden gelenin en iyisini yaptı…

Niang, ilk maçına Yunan ekibi Paok karşısında çıktı. Bu başlangıç hem onun hem de Fenerbahçe için iyi olmadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Rövanş maçında ise 1-1’lik beraberlik vardı ve bu skor, Yunan ekibini gruplara taşırken sarı-lacivertlilerin tek golü Senegalli yıldızındandı.

Niang, o andan itibaren Süper Lig’e imzasını atmaya kararlıydı.

Trabzonspor deplasmanında 3-2 kaybedilen maçta gol atamadı, ancak daha sonra Manisaspor ağlarına 2 gol birden bıraktı.

Beşiktaş ve Gençlerbirliği’ne 1’er gol atarken Kasımpaşa’ya karşı 3 gol sevinci yaşadığında, taraftarların ona karşı duyduğu sevgiyi katladı.

AA-GOAL

Senegalli yıldız, attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle de farkını ortaya koyuyordu.

O, kritik maçların neredeyse hepsinde sorumluluk almaktan çekinmedi.

Topla buluştuğunda, neler yapabileceğini tahmin etmek çok zordu. Hızı ve çabukluğuyla, açılamaz denilen maçların kilidini bir çırpıda açıyordu.

Her şeyi, o kadar kolay gösteriyordu ki artık yaptıkları normalleşmeye başlamıştı.

O, Fenerbahçe taraftarının en çok ihtiyaç duyduğu anda gelip şampiyonluk yolunda büyük bir katkı sağlamıştı.

Sezon sonu geldiğinde, Niang sözünü tuttu.

Elinden gelenin en iyisini yaptı ve sarı-lacivertli ekibin şampiyonluğuna adını yazdırdı. Bu büyük tarihin bir parçası oldu.

Toplamda 33 maçta forma giyerken 15 gol, 12 asistle 27 gole doğrudan katkıda bulundu.

Şampiyonluğun kutlamasını takım arkadaşlarıyla doyasıya kutlarken zorlu geçen sezonun tüm yorgunluğunu attılar.

AA-GOAL

Ancak, gösterdiği performansla kalitesini bir kez daha ortaya koyan yıldız golcüye Katar’dan teklif vardı.

Al-Sadd, Mamadou Niang’ı 7.50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Bir yıl kaldığı sarı-lacivertli kulübe şampiyonluk ve para kazandırarak ayrıldı.

O gitti, ancak oynadığı futbol ve attığı goller Fenerbahçeli taraftarların gönlünü fethetti.

Fenerbahçeliler geriye dönüp baktıklarında, Niang onlar için her zaman tadı damakta kalan bir yıldız olacak.

Çünkü o; rüzgâr gibi geldiği Süper Lig'den, rüzgâr gibi geçti.

Daha fazlası için:

Serge Gnabry hem kendisinin hem de Robert Lewandowski'nin transferi hakkında konuştu "İşlerin bu şekilde ilerlemesi utanç verici"