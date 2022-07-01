Norveçli golcünün siyah-beyazlı ekipteki kariyerine ışık tutalım.

2004 yılının yaz transfer döneminde, Beşiktaş’ın transfer listesinin bir numarasında John Carew vardı.

Transfer söylentileri başladığı zaman, onun Türkiye’ye gelmesi zor görünüyordu, ancak Beşiktaş’ın o zamanki teknik direktörü Vicente Del Bosque, Norveçli golcüyü ikna etmek için gerekli tecrübeye sahipti.

Nihayetinde; İspanyol teknik direktörün Carew’le konuşması yetti ve yıldız golcü, İstanbul’un yolunu tuttu.

İşte, tam da bu noktada John Carew’in siyah-beyazlı ekipteki kariyeri başladı.

GOAL Türkiye derledi.

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Norveçli golcü, Beşiktaş’a geldiğinden ondan beklentiler fazlaydı. Ancak, siyah-beyazlı ekibin eski forvetleri Pascal Nouma, Ahmet Dursun ve İlhan Mansız kadar golcü özelliğinin olduğu söylenemezdi.

Bu nedenle, onun oyun tarzına göre çok sayıda gol atması ve gol krallığına oynaması beklenmiyordu.

Çünkü o, zaman zaman kaleciyle karşı karşıya kaldığında çok kolay diye nitelendirilen bazı pozisyonları bile cömertçe harcayabiliyordu.

Bu konuda, dikkatli olması gerektiğinin o da farkındaydı.

Ama Norveçli golcünün güçlü fiziği, hava toplarındaki başarılı hamleleri ve uzun boyuna rağmen topla ilişkisi çok iyiydi.

Takımın sıkıştığı anlarda, geriye gelip pas yapıyor ve cüssesine rağmen zarif hareketlerle topu rakip kaleye taşıyordu.

İşte bu özellikler, her dönem bir golcüden talep edilen nitelikler olduğu için Carew’in değeri günümüzde daha çok bilinebilirdi.

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Carew’in, Beşiktaş ile olan macerası biraz sıkıntılı başladı. Yıldız oyuncu, Süper Lig’deki ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle yer almazken ardından oynadığı iki maçta gol sevinci yaşayamadı.

Bu başlangıç, şüphesiz ki tüm siyah-beyazlı taraftarları şaşırttı, çünkü ondan beklentiler fazlaydı.

İlk beş maçının 3’ünde oynayamayan ve yer aldığı 2 maçta da gol sevinci yaşayamayan Norveçli golcü, daha sonra çıktığı Gaziantepspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarında ikişer gol attı.

Attığı bu goller, taraftarın kendisine karşı olan umutsuzluğunu gidermesine yetti.

Kendisine güveni gelen Carew, daha sonra düzenli olarak gollerine devam etti. Ta ki yeniden sakatlanana kadar…

Beşiktaş’taki ikinci sakatlık döneminde beş maç daha kaçırdı ve ardından, onun için daha sıkıntılı bir süreç başladı.

Spor mahkemesi tarafından aldığı cezayla bir maç kadroda yer almadı ve ardından 3 maç daha oynamadı.

Norveçli yıldız, sezon boyunca yaşadığı sakatlık ve diğer olumsuz gelişmelere rağmen Beşiktaş kariyerinde 27 maça çıktı.

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Golcü oyuncu, siyah-beyazlı formayla 14 gol atarken 3 de asist yaptı.

Futbol kariyerinde, düzenli olarak sakatlıklarla mücadele eden Carew’in net olarak sağlıklı olduğu bir sezon olsa her şey daha farklı olabilirdi.

Ancak, her şeye rağmen Beşiktaşlılar onu güzel hatırlıyor ve her gördüklerinde yüzlerinde tatlı bir tebessüm oluşuyor.

Çünkü o, her dönemin aranan golcülerinden birisi olduğunu kanıtladı.

Carew, yıllar sonra Türkiye'ye dair unutamadığı bir anıyı ise şöyle anlattı:

"Bir gazeteci, sezon öncesinde geldi ve 10 tane futbol topunu tutarken resmimi çekmek istedi.

"Ben de mizahi yönü olacağını düşündüm ve poz verdim. Ancak, fotoğraftan 7 ay sonra vermediğim bir röportajım yayımlandı.

"Röportajda, 10 topu tuttuğum resmim vardı. Resmin altına da bir hafta sonra yapılacak Fenerbahçe maçı için benim, 'Bu topları, Fenerbahçe kalesine yollayacağım, akıllarını alacağım" cümlesini söylediğim yazıyordu.

"Hiç söylemediğim bu sözler için Fenerbahçe maçına 20 metrelik bir koruma kalkanı ile çıkmak zorunda kaldım..."

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