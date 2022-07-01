Mısırlı yıldız yeni bir sözleşme imzaladığında, en çok sevinen isim şüphesiz ki Alman menajeriydi.

Liverpool patronu Jurgen Klopp, Mohamed Salah'ın Anfield'daki sözleşmesini uzatmasından memnundu ve Kırmızılar'da ondan daha iyisini henüz görmediğini belirtti.

Salah, cuma günü sözleşmesini üç yıl uzattı ve Liverpool'daki geleceği hakkındaki spekülasyonları sona erdirdi.

Mısırlı oyuncu, attığı gollerle Kırmızılar'da bir kahraman haline geldi ve taraftarlar, bir süre daha onu izleme keyfine erişecekler.

Klopp ne dedi?

Liverpool Teknik direktörü Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesine verdiği demeçte, "Bu haber, taraftarlarımızın hafta sonlarının daha da iyi olmasını sağlayacak.

"Bazı kutlamalar olacağına eminim" dedi.

"Gerçekten çok memnun oldum. Bu bizim için en iyi karar ve onun için de en iyi karar oldu. O bize ait bence. Liverpool, onun kulübü ve o bir kral.

"Tabii ki biraz zaman aldı, ama bu kesinlikle sorun değil ve en iyi şeyler her zaman beklemeye değer. Mo dünyanın en iyi oyuncularından birisi.

"Onun seviyesindeyken sıralanacak şeyler olması normaldir. Bizi bu hedefe yönlendirdikleri için Julian Ward ve Mike Gordon'a çok teşekkür ederiz.

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“Mo'nun en iyi yıllarının hala geleceğinden şüphem yok, çünkü buradaki ilk beş sezonunda efsane şeyler oldu.

"Fitness açısından, o bir makine ve en inanılmaz şekliyle harika. Bunun için çok çalışıyor ve ödüllerini alıyor. "Yeteneği ve beceri seviyesi her sezon daha da yükseliyor ve karar verme yeteneği de başka bir seviyeye taşındı.

"Takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Koçlar olarak özel biriyle çalıştığımızı biliyoruz. Ve taraftarlar onu kral ilan etti.

"Yani, bu çok havalı. Bu sadece harika bir haber. Bunu düşünmek beni gülümsetiyor. Bizimle daha uzun süre kalacak ve bu, birlikte daha fazlasını başarabileceğimiz anlamına geliyor.”

Salah'ın Liverpool performansı

Mısırlı yıldız, 2017'de Roma'ya damgasını vurduktan sonra Liverpool'a transfer oldu ve yeni kulübünde müthiş gol oranıyla öne çıktı.

İlk sezonunda 36 Premier Lig maçında 32 gol atarak takımın en skorer unvanını kazanırken Kırmızılar için tüm maçlarda toplam 254 maçta 156 gol atarak tüm zamanların en golcü dokuzuncu Liverpool oyuncusu oldu.

Liverpool, Anfield'daki beş sezonunda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken Salah da Premier Lig'de, Altın Ayakkabı ödülüyle üç kez onurlandırıldı.

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