Ruud van Nistelrooy’un Manchester United pişmanlığı

Ruud van Nistelrooy, Manchester United'dan ayrılmanın kendisini incittiğini söyledi ve Leicester'da yeni görevine odaklandığını belirtti.

Ruud van Nistelrooy, geçen ay Manchester United'dan ayrılmak zorunda kalmasının kendisini derinden üzdüğünü ve hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Hollandalı teknik adam, yaz aylarında Erik ten Hag’ın yardımcısı olarak Old Trafford’a dönmüş ve ten Hag’ın görevden alınmasının ardından dört maçlık bir geçici teknik direktörlük süreci geçirmişti.

Ancak Ruben Amorim’in United’da göreve gelmesinin ardından kulüpten ayrılmak zorunda kalan van Nistelrooy, yalnızca iki hafta işsiz kaldıktan sonra Leicester City’nin yeni menajeri olarak 2027’ye kadar sürecek bir anlaşmaya imza attı.

48 yaşındaki eski yıldız, United’daki geçmişi ve kulübe olan bağı nedeniyle bu ayrılığın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Hayal kırıklığını gizlemedi

“Geçici görevi devraldığımda söylediğim şey United’a yardım etmek için burada olduğum ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğimdi” diyen van Nistelrooy, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım, evet, hem de çok. Ayrılmak zorunda kalmak beni üzdü. Ancak futbolun içindeyim ve bu tür durumları anlayabiliyorum. Ruben’le bu konuda konuştuk ve onun da haklı olduğunu gördüm. Bu konuşmamız bana yeni fırsatlara odaklanmam için moral verdi.”

Hedefi Leicester'ı ligde tutmak

Leicester City’de zor bir görevi üstlenen van Nistelrooy, takımın Premier Lig’de kalmasını sağlamaya çalışacak. Kulübün etkili bir soyunma odasına sahip olduğunu ve son yıllarda birçok teknik direktörün gelip gittiğini belirten van Nistelrooy, göreve başlamadan önce kapsamlı bir değerlendirme yaptığını dile getirdi.

“Bu işin tek yolu karşılıklı saygıdır. Oyunculara kadroya baktığımı ve onlar hakkında bilgi topladığımı söyledim. Futbolda herkes birbirini tanır ve birkaç telefon görüşmesiyle çok fazla bilgi edinebilirsiniz. Oyuncuların hem karakter hem de performans açısından iyi bir grup olduğunu gördüm, bu benim için çok önemliydi.”

Van Nistelrooy, Leicester’daki yeni görevine odaklanarak kulübü Premier Lig’de tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.